Brązowy medal dla sztafety 4 x 100 m mężczyzn. Polacy wydarli krążek w końcówce

W sobotę szóstego dnia mistrzostw Europy Polacy zdobyli w Monachium trzy medale. Najpierw Katarzyna Zdziebło została wicemistrzynią Europy w chodzie na 20 km, później w sesji wieczornej dość niespodziewanie Anna Wielgosz sięgnęła po brąz w wyścigu na 800 metrów. Na koniec „Aniołki Matusińskiego” w składzie Anna Kiełbasińska, Iga Baumgart-Witan, Justyna Święty-Ersetic i Natalia Kaczmarek zdobyły srebrny medal w sztafecie 4 x 400 metrów.

Lekkoatletyczne mistrzostwa Europy. Eliminacje sztafety 4 x 100 m mężczyzn

Eliminacje do sztafety 4 x 100 metrów odbyły się w piątek – piątego dnia lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Monachium. W kwalifikacjach udział wzięła męska reprezentacja w składzie z Adrianem Brzezińskim, Dominikiem Kopciem, Przemysławem Słowikowskim, Patrykiem Wykrotą, Łukaszem Żokiem i Mateuszem Siudą.

W drugim biegu kwalifikacyjnym do finału ostatecznie pobiegli Mateusz Siuda, Dominik Kopeć, Przemysław Słowikowski i Patryk Wykrota, którzy zajęli czwarte miejsce w eliminacjach. Polacy osiągnęli czas 38,60 i stracili do najlepszych Niemców 0,63 sekundy. Wynik ten pozwolił Biało-Czerwonym awansować do niedzielnego finału.

Monachium 2022. Finał sztafety 4 x 100 metrów mężczyzn

Ostatecznie na niedzielny bieg awansowało osiem sztafet, trzy najlepsze z dwóch serii biegów oraz dwie reprezentacje z najlepszymi czasami. W finałowym biegu zameldowali się Belgowie, Holendrzy, Brytyjczycy, Niemcy, Francuzi, Szwajcarzy, Polacy i Turcy. Biało-Czerwoni pobiegli w trochę innym składzie, niż w eliminacjach. Na torze zameldowali się Adrian Brzeziński, Przemysław Słowikowski, Patryk Wykrota, Dominik Kopeć.

Wyścig rozpoczął Brzeziński, który świetnie zmienił się ze Słowikowskim. Na trzeciej zmianie Polacy byli w pierwszej trójce. Tuż przed linią mety Kopeć zanurkował i w ostatniej chwili wywalczył brązowy medal w sztafecie 4 x 100 metrów. Ten wyścig Polacy ukończyli w 38,15. Pierwsi na linię mety dobiegli Brytyjczycy z czasem 37.67, a srebro wywalczyli Francuzi, kończąc z czasem 37.94.

