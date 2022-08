Historyczny wyczyn Polaków na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Tak dobrze nie było od 56 lat

Polscy lekkoatleci ponownie pokazali się z rewelacyjnej strony. W niedzielę, 21 sierpnia w trakcie sesji wieczornej zdobyli kolejne trzy medale. Mistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki została Pia Skrzyszowska. Srebrny krążek przypadł sztafecie kobiet 4x100 metrów, na najniższym stopniu podium zaś uplasowała się sztafeta mężczyzn 4x100 metrów. Dzięki temu Biało-Czerwoni zajęli bardzo wysokie miejsce w końcowej klasyfikacji medalowej, tym samym udowadniając, że nadal należą do ścisłej czołówki.

Lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w Monachium. Historyczny wyczyn Polaków

Podczas zakończonych już lekkoatletycznych mistrzostw Europy, które odbyły się w niemieckim Monachium, reprezentacja Polski łącznie wywalczyła aż 14 medali: 3 złote, 6 srebrnych i 5 brązowych. Mimo tak okazałego dorobku tym razem nie udało się nawiązać do wyczynów sprzed kilku lat, gdy Biało-Czerwoni plasowali się na podium klasyfikacji końcowej.

Wszystko przez to, że w Monachium lekkoatleci zdobyli „tylko” trzy złote krążki. W Berlinie czy też Amsterdamie było ich odpowiednio siedem i sześć. A jak wiemy, to właśnie medale z tego najcenniejszego kruszcu mają największe znaczenie.

Jednakże Polacy mogą być z siebie dumni, ponieważ wynik, który udało im się osiągnąć, czyli zdobycie 14 krążków, przejdzie do historii polskiej lekkoatletyki. Jak poinformował Łukasz Bok, jest to bowiem najbardziej okazały dorobek na mistrzostwach Europy od 1966 roku i zawodów w Budapeszcie. Wówczas z imprezy rozgrywanej w stolicy Węgier Biało-Czerwoni przywieźli o dwa medale więcej. To jednocześnie drugi najlepszy wynik w historii.

twitterCzytaj też:

Końcowa klasyfikacja medalowa lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Wysokie miejsce Polaków