Natalia Kaczmarek przekazała wspaniałe wieści. Podjęła ważną decyzję

8 lutego 2023 roku w Toruniu odbył się Copernicus Cup, gdzie jedną z gwiazd miała być mistrzyni olimpijska, Natalia Kaczmarek. Niestety dzień przed startem zawodów sprinterka poinformowała, że kontuzja uniemożliwia jej udział i ma zamiar skupić się na powrocie do zdrowia.

„Jutro miał być mój pierwszy start na 400 metrów na @copernicus_cup, niestety z powodu kontuzji nie zobaczycie mnie na bieżni. Teraz czas na chwilowy odpoczynek i rehabilitacje, mam nadzieje, że już niedługo będę znów mogła wam dostarczyć sportowych emocji” – napisała na Instagramie 25-latka. Na szczęście wszystko zmierza już ku dobremu.

Natalia Kaczmarek wyleczyła kontuzję

Poza ciężkimi treningami i codzienną pracą nad poprawą formy Natalia Kaczmarek znajduje również czas dla swoich fanów. Postanowiła zorganizować na InstaStories Q&A, podczas którego otrzymała mnóstwo pytań o m.in. zdrowie oraz powrót do uprawiania sportu. To była idealna okazja, by przekazać wspaniałe wieści.

„Nie czuję już żadnego bólu. Pierwsza diagnoza (gorsza) została wykluczona, więc już jest dobrze” – czytamy we wpisie mistrzyni olimpijskiej.

Natalia Kaczmarek rezygnuje z udziału w halowych mistrzostwach Europy

Halowe mistrzostwa Europy odbędą się od 2 do 5 marca 2023 roku. Natalia Kaczmarek napisała, że mimo fantastycznej dyspozycji psychicznej i fizycznej, woli biegi na stadionie niż na hali. Jednocześnie potwierdziła doniesienia, że nie ujrzymy jej podczas wspomnianej imprezy.

„Już przed rozpoczęciem przygotowań wspólnie z trenerem zdecydowaliśmy, że nie wystartuję. Niestety dosyć słabo biegam na hali, a do tego często przytrafiają mi się urazy. Za mną ciężki sezon i chciałabym się skupić na mistrzostwach świata na stadionie” – dodała sprinterka.

