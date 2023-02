Ambitne plany polskiego mistrza. Chce pobić życiowe rekordy

Halowe mistrzostwa Europy w Stambule to okazja, by pokazać pełnię możliwości na najważniejszej imprezie początku sezonu 2023. Większość lekkoatletów skupia się bardziej na sierpniowych mistrzostwach świata w Budapeszcie. Polski mistrz olimpijski ma nadzieję, że po słabym ubiegłym roku, w nadchodzących miesiącach powróci do dyspozycji z ostatnich igrzysk.

Kajetan Duszyński przed startem sezonu

Kajetan Duszyński wypowiadał się dla TVP Sport o ostatnich tygodniach, a także przygotowaniach do letniego sezonu. Mistrz olimpijski w sztafecie mieszanej zmagał się z przeziębieniem, które skomplikowało mu przygotowania. Niemniej podczas mitingu w Dortmundzie ustanowił nowy halowy rekord życiowy na 400 metrów.

– Biegi z początku sezonu lekko mnie zaniepokoiły. Nie czułem świeżości. Brakowało sił, mimo niezbyt szybkiego początku. Ostatnie 100 metrów było bardzo słabe. Analizowałem występy i mój styl był zły. Po ostatnich startach odetchnąłem. Czułem zapas. Wraca szybkość. Oswajam się z halą. Oceniam możliwości. Ważne, że od czasu do czasu na tablicy wyników pojawia się napis „personal best”. Dodaje to motywacji przed kolejnymi występami. Mimo że popełniłem kilka błędów, poprawiłem „życiówkę” – opowiadał Duszyński.

Mistrz olimpijski z przerwą od nauki

Duszyński od lat łączy karierę sportową z naukową. Sportowiec nie ukrywa, że mierzy w ukończenie doktoratu. Obecnie musiał zdecydować się na przerwę, gdyż obowiązki sportowe wzięły górę. Chce jak najlepiej przygotować się do mistrzostw świata – zarówno do startów indywidualnych, jak i w sztafetach.

