Greg Foster nie żyje. Był trzykrotnym mistrzem świata

Świat lekkoatletyki jest w żałobie po śmierci Grega Fostera. Sportowiec był jednym z najwybitniejszych i najbardziej utytułowanych zawodników w historii biegu przez płotki. Jak podał serwis UCLA Track & Field 64-latek odszedł po długiej walce z amyloidozą, czyli schorzeniu, które polega na gromadzeniu się w tkankach i narządach (np. nerkach czy sercu) nierozpuszczalnych, nieprawidłowych białek.

Lekkoatletyka: Sukcesy i rekordy Grega Fostera

Amerykański płotkarz miał na swoim koncie wiele trofeów i rekordów. Foster był m.in. wicemistrzem olimpijskim z Los Angeles w 1984 roku w biegu na 110 metrów przez płotki. W tej samej konkurencji sportowiec zdobył trzy razy mistrzostwo świata w Helsinkach 1983, Rzymie 1987 i Tokio 1991.

Ponadto Greg Foster był halowym mistrzem świata w biegu na 60 metrów przez płotki. Tytuł zdobył w 1991 roku w Sewilli. W czasie swojej kariery Amerykanin ustanowił wiele rekordów. W biegu na 50 metrów przez płotki uzyskał czas 6,35 (1985), co jest już byłym rekordem świata i aktualnym rekordem USA. Jest to obecnie drugi wynik w historii światowej lekkoatletyki.

Na dystansie 60 metrów również ustanowił rekord świata. Ten wynik wynosi 7,36 (1987), co obecnie jest czwartym wynikiem w historii światowej lekkoatletyki. W styczniu 1990 roku został zawieszony na trzy miesiące za zażywanie środków dopingujących.

Greg Foster przeszedł przeszczep serca

Greg Foster urodził się 4 sierpnia 1958 roku w Maywood w stanie Illinois. Amerykanin w 2020 roku przeszedł przeszczep serca po zdiagnozowaniu amyloidozy w 2016 roku i był poddany chemioterapii. Płotkarz został umieszczony w UCLA Athletic Hall of Fame w 1993 roku oraz do National Track and Field Hall of Fame w 1998 roku.

