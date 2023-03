Aleksander Matusiński wyjaśnił, dlaczego polskie biegaczki nie wystąpią w HME. Łączy je jedno

Halowe Mistrzostwa Europy rozpoczną się już 2 marca i potrwają przez cztery dni. Mimo iż do Turcji pojechało wielu Biało-Czerwonych, na imprezie zabraknie też kilku gwiazd naszej reprezentacji. W kadrze nie znalazły się bowiem polskie biegaczki. O powodach ich absencji opowiedział Aleksander Matusiński w rozmowie z serwisem sport.tvp.pl.

Polskie biegaczki nie pojechały na Halowe Mistrzostwa Europy

W gronie nieobecnych są przede wszystkim bohaterki sztafety, które w minionych sezonach często sięgały po medale, na przykład na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Do Stambułu nie pojechały więc Justyna Święty-Ersetic, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik oraz Natalia Kaczmarek. Z największych gwiazd biegów kobiet w akcji zobaczymy jedynie Annę Kiełbasińską.

Mimo wszystko trener „Aniołków” stara się robić dobrą minę do złej gry, wierzy w pozostałe podopieczne i przede wszystkim rozumie, dlaczego te bardziej doświadczone zawodniczki odpuściły starty w Halowych Mistrzostwach Europy.

Aleksander Matusiński tłumaczy absencje polskich biegaczek

Teraz szkoleniowiec potwierdził, że Święty-Ersetic nie pojechała na HME ze względów zdrowotnych, o których mówiło się od dłuższego czasu. – Dopiero na koniec listopada weszły w trening. Od czerwca borykała się z kontuzją ścięgna Achillesa. We wrześniu badanie wykazało stan zapalny, musiała wdrożyć protokół rehabilitacyjny. To wiązało się z długą przerwą. Tworząc plany na kolejny sezon, nie zakładałem jej występu w Turcji – przyznał Matusiński bez ogródek. Przypomniał też, że 31-latka trzy poprzednie sezony halowe kończyła z poważnymi kontuzjami.

Z kolei Iga Baumgart-Witan myśli bardziej długofalowo. – Rozmawiałem z jej trenerką, która założyła, iż Iga nie pobiegnie w hali, jeśli chcemy, by dotrwała w zdrowiu do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Podobnie było z Gosią Hołub-Kowalik – wyjaśnił trener. Według niego kibice nie mają jednak powodów do zmartwień, ponieważ odpuszczenie startów w hali to nic złego, żadna ujma, a w szerszej perspektywie może wyjść zawodniczkom na dobre.

