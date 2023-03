Sofia Ennaoui ma jasny cel na Halowe Mistrzostwa Europy. Ważne słowa biegaczki

2 marca rozpoczęły się Halowe Mistrzostwa Europy, na które wielu Polaków pojechało z ambicjami medalowymi. W tym gronie jest także Sofia Ennaoui. Biegaczka co prawda podchodzi do tej kwestii z dużym dystansem i skromnością, choć zdaje sobie sprawę, iż jest w świetnej formie.

Halowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Sofia Ennaoui w świetnej formie

To dobra wiadomość zwłaszcza po Halowych Mistrzostwach Polski, w których nie dała rady zwyciężyć w swojej konkurencji, czyli biegu kobiet na 1500 metrów. Wtedy to uzyskała czas 4:15:52 i niespodziewanie przegrała z Martyną Galant (4:15:31). To mocno zmartwiło fanów 27-latki, aczkolwiek w ostatnich dniach znacznie poprawiła swoją dyspozycję. Wspomniała o tym zresztą w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”. – W takiej formie podczas przygotowań do startów w hali nigdy nie byłam – przyznała.

Naturalnie więc padło również pytanie o to, czy jest w stanie otwarcie przyznać, iż w Halowych Mistrzostwach Europy celuje w medal. – Podchodzę do tego spokojnie i z dystansem – odparła, unikając jednoznaczniej odpowiedzi, by nie nakładać na siebie niepotrzebnej presji. Ennaoui wspomniała, że w karierze miała już momenty wielkich triumfów, gdy zdobywała trofea podczas mistrzostw Europy, ale też zdarzały jej się starty rozczarowujące. Przede wszystkim chciała skupić się na tym, by już w eliminacjach pokazać się z dobrej strony i zyskać pewność siebie.

Sofia Ennaoui może pobiec w okolicach rekordu Polski

Ten cel osiągnęła bez problemu, ponieważ w rundzie wstępnej wypadła świetnie. W swojej grupie dobiegła na metę jako druga z czasem 4:07:91 i bez problemu awansowała do finału. Zrobiła wszystko na pełnej kontroli, a do tego zachowała sporo sił na decydujące starcie.

W dalszej części rozmowy biegaczka rzuciła jednak nieco odważniejszą tezę. – Wszystko wskazuje na to, że będąc w dobrej dyspozycji i odpowiednio zregenerowana, powinna pobiec na poziomie rekordu Polski na 1500 metrów, jeśli nie szybciej. Ale czy tak się stanie, to trudno powiedzieć. Aby zdobyć medal, trzeba będzie biec bardzo szybko – stwierdziła. Wspomniany rekord wynosi 4:03:58.

Sofia Ennaoui zdradziła, o czym marzy w kontekście Halowych Mistrzostw Europy

Ponadto Ennaoui wyjaśniła, iż w ostatnim czasie poziom na dystansie 1500 metrów znacznie się podniósł i nie można polegać jedynie na tym, by przyspieszać na ostatnich 200 metrach. Już od samego początku trzeba dawać z siebie wszystko. – W końcu trudno byłoby mi przyznać, że lecąc na HME, nie chcę powalczyć o najwyższe laury – podsumowała.

Finał biegu na 1500 metrów kobiet zaplanowano na sobotę 4 marca na godzinę 18:00.

