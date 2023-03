Finał nie dla Kajetana Duszyńskiego. Rozczarowujący wynik w Halowych Mistrzostwach Europy

Kajetan Duszyński przyjeżdżał do Stambułu z myślą o tym, by awansować do finału biegu mężczyzn na 400 metrów. Niestety nie osiągnął celu, który przed sobą postawił i odpadł na etapie półfinału. To rozczarowujący wynik, biorąc pod uwagę potencjał tego zawodnika.

Wkrótce więcej informacji