Wspaniały sukces Anny Kiełbasińskiej! Polka na podium Halowych Mistrzostw Europy

Reprezentacja Polski ma już cztery medale w tegorocznych Halowych Mistrzostwach Europy. 4 marca brązowy krążek najpierw zdobyła Sofia Ennaoui, a niedługo potem w innej konkurencji zatriumfowała Anna Kiełbasińska. Doświadczona biegaczka zajęła trzecie miejsce na dystansie 400 metrów.

Halowe Mistrzostwa Europy – Anna Kiełbasińska zdobyła brązowy medal w biegu na 400 metrów

Biało-Czerwona praktycznie od samego początku kontrolowała swoją pozycję. W momencie, kiedy wszystkie zawodniczki zbiegły do wewnętrznego toru, zajęła trzecie miejsce i nie oddała go aż do samego końca wyścigu. Na metę wpadła z czasem 51,25 sekundy. Druga była Lieke Klaver z Holandii z wynikiem 50,57. Złoto zdobyła zaś Femke Bol z tego samego kraju. Rekordzistka znów pokazała klasę i zeszła poniżej 50 sekund dokładnie na 49,85.

– Nie ukrywam, że brakuje mi czegoś w CV i dzisiaj mogę to sobie odhaczyć – powiedziała Kiełbasińska w rozmowie z reporterem TVP Sport zaraz po swoim starcie. – Wolałabym złoto, nie będę ukrywać, ale z takimi rywalkami na takim poziomie brąz smakuje zupełnie inaczej i daje satysfakcję, że to właśnie my zajęłyśmy miejsca na podium – powiedziała nasza biegaczka. Warto pamiętać, że Kiełbasińska, Klaver i Bol ćwiczą w jednej grupie treningowej.

Anna Kiełbasińska o kulisach biegu na brązowy medal Halowych Mistrzostw Europy

– Skupiałam się na zadaniu na tym, co miałam wykonać. Na torze trzecim musiałam wystartować mocno. Inaczej nie byłoby mowy dobrym wyniku. Nie wiem dokładnie, co się działo za mną, ale Gogl-Walli też pokazała, że potrafi dobrze otwierać bieg. Widziałam za sobą pewne cienie. Nie miałam takiego luzu, aby patrzeć w telebim. Gdy ktoś się zbliżał, powtarzałam sobie, że nie mogę odpuszczać i zaciskałam zęby – opowiedziała.

Na koniec rozmowy w TVP Sport dziennikarz przypomniał, że w ostatnim dniu HME Kiełbasińska pobiegnie jeszcze w sztafecie. Biegaczkę zapytano o to, kto oprócz niej wystąpi w rywalizacji drużynowej, ale ta nie chciała nic zdradzić. Odparła, iż trener jeszcze nie zdradził swojego wyboru nawet zawodniczkom.

