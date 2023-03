Wyniki Polaków w sesji wieczornej Halowych Mistrzostw Europy. Dwa medale i wielki pech biegacza

Tegoroczne Halowe Mistrzostwa Europy to impreza, podczas której kibice naszych lekkoatletów mają sporo powodów do radości. 4 marca Biało-Czerwoni znów mieli kilka szans medalowych i dwie nasze biegaczki z tej okazji skorzystały.

Dwa brązowe medale dla Polski w Halowych Mistrzostwach Europy

Najpierw na podium stanęła Sofia Ennaoui. 28-latka wróciła do biegania na wysokim poziomie po wielu problemach zdrowotnych i udowodniła, że nadal jest w stanie triumfować w rywalizacji z najlepszymi na Starym Kontynencie. Co prawda złota nie zdobyła, ale brąz na 1500 metrów to też wielkie osiągnięcie.

Niedługo po niej na bieżni pojawiła się Anna Kiełbasińska i ona również miała powody do zadowolenia. Zawodniczka wyrównała swoje osiągnięcie sprzed roku, gdy w Monachium zajęła trzecie miejsce w HME w biegu na 400 metrów. Tym razem było identycznie, znów zdobyła brązowy medal. Lepsze od niej okazały się dwie Holenderki, w tym niesamowita Femke Bol.

Mało brakowało, aby 4 marca jeszcze jeden reprezentant naszego kraju zdobył krążek identycznej barwy. W biegu na 60 metrów zajął czwarte miejsce, a do podium zabrakło mu jednej tysięcznej sekundy.

Halowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce – wyniki Polaków z 4 marca

Dominik Kopeć (bieg na 60 metrów mężczyzn) awansował do finału jako lucky loser z wynikiem 6,59 sekundy. W finale zajął 4. miejsce z czasem 6,53 sekundy. Był to jego rekord życiowy.

Jakub Lempach (bieg na 60 metrów mężczyzn) odpadł na etapie półfinału. Zajął 4. miejsce z czasem 6,62. Był to jego rekord życiowy.

Mateusz Borkowski (bieg na 800 metrów mężczyzn) odpadł na etapie półfinału. Zajął 4. miejsce w swoim biegu z czasem 1:47,55 minuty.

Sofia Ennaoui (bieg na 1500 metrów kobiet) zdobyła BRĄZOWY MEDAL. Na metę dotarła z czasem 4:04,06 minuty.

Anna Kiełbasińska (bieg na 400 metrów kobiet) zdobyła BRĄZOWY MEDAL. Na metę dotarła z czasem 51,25 sekundy.

