Halowe Mistrzostwa Europy spuentowane medalami. Wyniki polskich lekkoatletów z 5 marca

Tegoroczne Halowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce dobiegły końca, choć ostatni dzień też okazał się owocny dla naszej reprezentacji. 5 marca do boju ruszyli między innymi nasi płotkarze, biegaczki oraz tyczkarz.

Trzy medale Polaków w Halowych Mistrzostwach Europy

Zgodnie z oczekiwaniami to polska sztafeta kobiet spisała się najlepiej, zdobywając piąty medal dla Biało-Czerwonych. Jak dzień wcześniej, tak i tym razem kibice mogli cieszyć się z brązowego medalu. Mimo że do Stambułu drużyna pojechała mocno osłabiona – bez Justyny Święty-Ersetic czy Natalii Kaczmarek – to i tak podopieczne Aleksandra Matusińskiego dały sobie radę. Na mecie zameldowały się z czasem 3:29,31 za Włoszkami i Holenderkami.

Bardzo dobrze poszło też naszym płotkarzom, czyli Krzysztofowi Kiljanowi oraz Jakubowi Szymańskiemu. Mało kto na nich stawiał, a jednak dostali się aż do wielkiego finału, a w nim ten drugi zdobył wicemistrzostwo Europy. Dodatkowo znakomicie wypadł także Piotr Lisek – on też wywalczył krążek w tych HME.

Halowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce – niedziela 5 marca. Wyniki Polaków

Jakub Szymański (bieg na 60 metrów przez płotki mężczyzn) w półfinale zajął drugie miejsce z czasem 7,54 sekundy i awansował do finału. W finale również zajął drugie miejsce z czasem 7,56 sekundy i zdobył SREBRNY MEDAL.

Krzysztof Kiljan (bieg na 60 metrów przez płotki mężczyzn) w półfinale zajął trzecie miejsce z czasem 7,67 sekundy i awansował do finału. W finale zajął szóste miejsce z czasem 7,63 sekundy.

Weronika Nagięć (bieg na 60 metrów przez płotki kobiet) odpadła w półfinale, zajęła ostatnie 6. miejsce z czasem 8,15 sekundy.

Polska sztafeta kobiet (bieg na 4x400 metrów) zajęła trzecie miejsce z czasem 3:29,31 minuty i zdobyła BRĄZOWY MEDAL w składzie: Anna Kiełbasińska, Marika Popowicz-Drapała, Alicja Wrona-Kutrzeba, Anna Pałys.

Norbert Kobielski (skok wzwyż) zajął 5. miejsce. Zatrzymał się na wysokości 2,26 metra.

Piotr Lisek (skok o tyczce) zajął 2. miejsce i zdobył SREBRNY MEDAL. Zatrzymał się na wysokości 5,80 metra.

