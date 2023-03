Przełom w kobiecej lekkoatletyce. Kontrowersyjna decyzja ws. transpłciowych zawodniczek

Światowa Federacja Lekkiej Atletyki zagłosowała za zakazem transseksualnych kobiet z elitarnych zawodów kobiecych, jeśli przeszły one męskie dojrzewanie. Taką decyzję podjęto, aby „chronić przyszłość kategorii kobiecej”. Przemawiając po orzeczeniu, które wchodzi w życie 31 marca, prezydent Światowej Federacji Lekkiej Atletyki, Sebastian Coe, zaakceptował, że decyzja będzie kontrowersyjna, ale powiedział, że jego sport kierował się „nadrzędną zasadą” sprawiedliwości, a także nauką wokół wydajności fizycznej i męskiej przewagi.

– Decyzje są zawsze trudne, gdy dotyczą sprzecznych potrzeb i praw między różnymi grupami, ale nadal stoimy na stanowisku, że musimy zachować sprawiedliwość dla kobiet-sportowców ponad wszystkimi innymi względami. Wierzymy, że integralność kategorii kobiecej w lekkoatletyce jest najważniejsza – powiedział prezydent.

Sebastian Coe podkreślił również, że utworzy grupę roboczą, która będzie konsultować się z transpłciowymi sportowcami i przeglądać wszelkie świeże badania, które się pojawią. – Nie mówimy „nie” na zawsze – dodał. W ostatnich latach sporty coraz częściej zmagają się z kwestią uczestnictwa osób transpłciowych, zwłaszcza gdy pochodząca z Nowej Zelandii zawodniczka podnoszenia ciężarów Laurel Hubbard zakwalifikowała się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, przechodząc transformację w wieku 30 lat.

Przełom w kobiecej lekkoatletyce

Od czasu wspomnianej imprezy w Tokio większość sportów zdecydowała się dopuścić transseksualne kobiety do rywalizacji, jeśli obniżą poziom testosteronu do pięciu nanomoli na litr przez 12 miesięcy. Jednak pojawiające się informacje naukowe, pokazujące, że kobiety transseksualne zachowują przewagę w sile, wytrzymałości, mocy, pojemności płuc – nawet po stłumieniu testosteronu – doprowadziły Światową Radę Lekkiej Atletyki do zaproponowania niższego limitu testosteronu przez co najmniej 24 miesiące w styczniu 2023 roku.

Sebastian Coe powiedział, że było „niewielkie wsparcie” dla takiej polityki dla zawodników i federacji, dającymi jasno do zrozumienia, że chcą priorytetowo traktować sprawiedliwość dla kobiecego sportu.

– Weszliśmy w konsultacje kilka miesięcy temu, ponieważ chcieliśmy sprowokować debatę. To było naprawdę ważne, że usłyszeliśmy od wszystkich naszych interesariuszy, w tym sportowców, trenerów i federacji członkowskich. I moja dobroć, usłyszeliśmy od nich – dodał prezydent.

