Nie żyje jedna z największych sportowych legend Ukrainy. Wydano oświadczenie

Wieść o śmierci Albiny Deriuginy odbiła się szerokim echem po całym wschodnim bloku Europy. Jej zasługi dla ukraińskiej gimnastyki artystycznej są nieocenione, a jednocześnie niedoścignione przez żadną dotychczasową zawodniczkę. Najpierw odnosiła sukcesy jako zawodowa i regularnie występująca gimnastyczka, a następnie została trenerką tej dyscypliny, co również wyszło jej na zdecydowany plus. Warto dodać, iż była założycielką tego sportu w Ukrainie. W oficjalnym oświadczeniu poinformowano, w jaki sposób doszło do jej śmierci.

Albina Deriugina nie żyje

Zmarła gimnastyczka artystyczna od 2002 roku dzierżyła zaszczytny tytuł Bohaterki Ukrainy. Dzięki swoim zasługom została okrzyknięta legendarną gimnastyczką artystyczną w swoim kraju, ale też jedną z najlepszych w historii tego sportu. Przyszła na świat w 1932 roku, a jej mężem był Ivan Deriugin, złoty medalista olimpijski w pięcioboju nowoczesnym. Mieli córkę Irinę Deriuginę, która z biegiem lat poszła w ślady swojej matki i również została utalentowaną gimnastyczką.

W 1995 roku córka Albiny Deriuginy w hołdzie dla swojej matki ustanowiła Puchar Deriugina, czyli międzynarodowe zawody gimnastyczne w Kijowie, na które zjeżdżały się setki zawodniczek i zawodników z całego świata. Po zakończeniu kariery zmarła kobieta została trenerką, a jedną z jej najlepszych wychowanek była właśnie córka Irina. Wyszkoliła ją do tego stopnia, że sięgnęła po dwa złote medale mistrzostw świata w 1977 i 1979 roku. Po latach i ona wycofała się z rywalizacji i wspólnie trenowały młode gimnastyczki, które pod ich batutą zdobyły aż 120 złotych medali.

Narodowy Komitet Olimpijski Ukrainy pożegnał Albinę Deriuginę

W mediach społecznościowych Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy pojawiło się oficjalne powiadomienie o śmierci legendarnej gimnastyczki artystycznej.

„Ze smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 92 lat zatrzymało się serce legendy światowej gimnastyki artystycznej, zasłużonej trenerki Ukrainy Albiny Mykołajwnej Deriuginy” – czytamy.

