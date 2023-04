Lekkoatletka obawiała się ogłoszenia informacji o ciąży. Zdradziła, czy wróci do sportu

Małgorzata Hołub-Kowalik jest jedną z najlepszych polskich biegaczek, która zaliczana jest do grona tzw. Aniołków Matusińskiego. Jej kariera jest pełna sukcesów, a na swoim koncie ma wiele medali, w tym złoto i srebro igrzysk olimpijskich 2020.

Małgorzata Hołub-Kowalik spodziewa się dziecka

W sezonie halowym sprinterka nie wystartowała, ale od jakiegoś czasu zamieszczała na swoim Instagramie zdjęcia z treningów, więc jej powrót do startów wydawał się kwestią czasu. Tak się jednak nie stanie, bo Małgorzata Hołub-Kowalik poinformowała, że razem z mężem spodziewają się dziecka.

„Będę mamą. W tym roku przygotowania do sezonu letniego będą inne niż dotychczas. Szykuję się do najważniejszej roli w swoim życiu. Od wielu lat powtarzałam, że dla mnie najważniejsza jest rodzina, a posiadanie dziecka zawsze było jednym z moich marzeń” – napisała na Instagranie biegaczka.

Małgorzata Hołub-Kowalik: Trochę czekaliśmy z ujawnieniem tej informacji

Dziennikarze WP SportowychFaktów porozmawiali z Małgorzatą Hołub-Kowalik na ten temat. Lekkoatletka ujawniła, że długo zwlekała z opublikowaniem tej informacji.

– Trochę z tym czekaliśmy, ponieważ sam początek ciąży jest przecież niewiadomą, mogą się pojawić komplikacje. Nie byłabym też gotowa na publiczne tłumaczenia, gdyby coś potoczyło się nie po naszej myśli – poinformowała.

Małgorzata Hołub-Kowalik zdradziła, czy wróci do sportu

Sprinterka przyznała, że otrzymywała sygnały, że coś się dzieje. – Dobrze znam swoje ciało, dlatego dość szybko poszłam do lekarza, żeby to potwierdzić – przyznała, dodając, że jednocześnie dalej trenowała, ale już nie tak intensywnie, jak dotychczas.

Sportsmenka przyznała, że wybrała moment, by urodzić dziecko. – Nie jestem najmłodsza, a to odpowiedni czas. Sportowo jestem spełniona, mam medale wszystkich imprez... – wymieniła i dodała, że w przyszłości planuje wrócić do sportu.

– Nie wiem, czy mi się uda, obiecuję, że spróbuję. Ale jeśli nie, to mój świat się nie zawali. Jednak nie byłabym sobą, gdybym nie spróbowała. Cały czas się ruszam, nie potrafię inaczej – zakończyła.

