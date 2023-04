Coraz większe kłopoty MKOI. Wystosowano oficjalny sprzeciw

Na ten moment decyzję MKOI zaakceptowały cztery dyscypliny sportowe. Mowa o szermierce, boksie, zapasach i tenisie stołowym. Rosjanie i Białorusini występują także w tenisie ziemnym, ale te zawody są organizowane na nieco innych zasadach. Mimo tego pozostałe dyscypliny wciąż nie chcą przystać na udział sportowców z tamtejszych krajów w rywalizacji, co już zaczyna wyglądać na bunt. MKOI wypowiedziano posłuszeństwo.

Kolejne dyscypliny buntują się wobec decyzji MKOI

Przypomnijmy, że MKOI zadecydowała, iż Rosjanie i Białorusini mogą wystartować w zawodach międzynarodowych, ale pod neutralną flagą, bez hymnów i symboli narodowych. Priorytetową zasadą jest również niewspieranie wojny w Ukrainie oraz rosyjskiej propagandy. Mnóstwo krajów, w tym Polska skrytykowała te zasady, twierdząc, iż jest to furtka, przez którą napastnicy wojenni wejdą do rywalizacji sportowej. Natomiast Rosjanie twierdzą, że jest to dyskryminacja.

Pomysł MKOI bardzo szybko został zbojkotowany przez jeździectwo, lekkoatletykę i wspinaczkę sportową. Sportowcy nie mają zamiaru zastosować się do narzucanych zasad, więc zasady kwalifikacji rosyjskich i białoruskich zawodników do zmagań olimpijskich stoją pod dużym znakiem zapytania. Teraz do tego grona dołączyła kolejna dyscyplina, choć nieolimpijska.

Biegi na orientację sprzeciwiają się pomysłowi MKOI

Światowa federacja biegów na orientację wystosowała oficjalny list do MKOI oraz jej prezesa Thomasa Bacha. Prezydent IOF Leho Haldna oraz sekretarz generalny Sondre Gullord napisali w nim wprost, że są solidarni z Ukrainą.

– W świetle niedawnej rekomendacji Komitetu Wykonawczego MKOl dotyczącej udziału sportowców z Rosji i Białorusi, IOF pragnie wzmocnić powyższą decyzję, która została podjęta w porozumieniu z naszymi członkami i sportowcami. W tej sytuacji podtrzymujemy zakaz startów dla Rosjan i Białorusinów w naszym sporcie, aby wysłać światu i Ukrainie jasny przekaz, a nie rozmydlać go – napisano.

