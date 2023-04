Rosjanie nie odpuszczają MKOI. Skierowano poważne zarzuty

Decyzja MKOI o dopuszczeniu rosyjskich i białoruskich sportowców do rywlizacji międzynarodowej pod neutralną flagą, bez hymnów, wspierania rosyjskiej propagandy i wojny w Ukrainie codziennie zbiera swoje żniwo. Zarówno sportowcy, jak i politycy z całego świata toczą słowne batalie i choć większość nie zgadza się ze wspomnianą decyzją, to znajdują się również jej zwolennicy. Bez echa nie przechodzą również opinie z Rosji, które są coraz ostrzejsze i poważniejsze.

Rosyjska minister oskarża MKOI

Zdaniem wielu krajów, w tym również Polski taka decyzja MKOI to pierwszy krok do otwarcia furtki Rosjanom i Białorusinom na start w Igrzyskach Olimpijskich, które odbędą się w 2024 roku w Paryżu. Choć dla rosyjskich i białoruskich sportowców to dobra informacja, to politycy z tamtejszych krajów nie są do końca usatysfakcjonowane. Maria Zacharowa przyznała w rosyjskiej prasie, że to czysta dyskryminacja. Ponadto twierdzi, iż jest to rusofobia, co porównała do faszyzmu.

– To element ogólnej polityki niszczenia światowego sportu. Ta ideologia leży u podstaw polityki antyrosyjskiej (...) Fakty pozostają faktami: blokowanie naszych mediów i dziennikarzy. Nękanie naszych sportowców, niewpuszczanie ich na imprezy. To wszystko jest „rozwiązaniem kwestii”. Nie jest to pierwszy raz, kiedy się z tym spotykamy i dotyczy to nie tylko sportu. Zaczęło się jako nieuczciwa konkurencja, teraz przechodzi w kierunku unicestwienia nas w przestrzeni kulturowej, informacyjnej i politycznej. Czym to jest, jeśli nie próbą ostatecznego rozwiązania kwestii rosyjskiej? – dopytywała polityk.

Sprzeciwy wobec decyzji MKOI

Wiadomo już, że kilka dyscyplin kategorycznie nie zgadza się na pomysł MKOI. Są to m.in. jeździectwo, lekkoatletyka i wspinaczka sportowa. Niedawno ich drogą podążyła także światowa federacja biegów na orientację, która wystosowała oficjalny list do MKOI.

– W świetle niedawnej rekomendacji Komitetu Wykonawczego MKOl dotyczącej udziału sportowców z Rosji i Białorusi, IOF pragnie wzmocnić powyższą decyzję, która została podjęta w porozumieniu z naszymi członkami i sportowcami. W tej sytuacji podtrzymujemy zakaz startów dla Rosjan i Białorusinów w naszym sporcie, aby wysłać światu i Ukrainie jasny przekaz, a nie rozmydlać go – napisano.

