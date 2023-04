Polski lekkoatleta z niepoczytalnością? Wątpliwości przy jednej z najsłynniejszych afer w sporcie

Polscy lekkoatleci przeważnie nie uchodzą za kontrowersyjne postacie. Trudno doszukać się częstych kłótni, wyzwisk czy toksycznej atmosfery. Daje to wynik w postaci dobrej chemii i licznych medali zdobywanych na największych światowych imprezach. Sytuacja, jaka miała miejsce w sylwestra w Kruszwicy, rozpaliła środowisko sportowe. Teraz jesteśmy świadkami dalszej akcji.

Prokuratura bada słynną bójkę dwóch polskich lekkoatletów

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy pobicia Sebastiana Urbaniaka przez Jakuba K, halowego mistrza świata z Birmingham 2018. Pierwszy z panów miał ujrzeć w oknie bloku Ewę Swobodę. Jak później wyszło na jaw, kobieta była w tym czasie w zupełnie innym miejscu. Urbaniak udał się do mieszania, gdzie miała się rzekomo znajdować, lecz drzwi otworzył mu K. Pomiędzy facetami doszło do bójki, w wyniku której płotkarz trafił do szpitala ze złamaną nogą w stawie skokowym. Do dziś nie odzyskał pełnej sportowej sprawności i jest możliwe, że zostanie zmuszony do zakończenia profesjonalnej kariery.

Sprawą od początku zajmuje się dział wojskowy Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe, ponieważ K. łączył karierę sportową ze służbą wojskową. To właśnie sukcesy sportowe sprawiły, że otrzymał szansę łączenia służby ze startami w mityngach. Tuż przed końcem śledztwa, podczas którego prokuratura jest już na finiszu tworzenia aktu oskarżenia, K. ma zostać poddany badaniom psychiatrycznym.

– Pojawiły się wątpliwości co do stanu podejrzanego, więc zdecydowaliśmy się powołać biegłego, który oceni, czy podejrzany w chwili popełnienia czynu, jak i obecnie, jest poczytalny i może odpowiadać za swoje czyny. Nie jest to rutynowe badanie, ale w toku śledztwa zaistniały odpowiednie przesłanki, dlatego zdecydowaliśmy się na dodatkowe badanie. Obecnie czekamy na opinię biegłego – powiedział portalowi WP SportoweFakty prokurator, major Łukasz Kawalec.

Jakub K. zostanie oskarżony o pobicie Sebastiana Urbaniaka

Nadal nie wiadomo, jakie dokładnie szkody zdrowotne poniósł Urbaniak, gdyż do prokuratury nie dotarła opinia biegłego. Akt oskarżenia może zostać skierowany jeszcze w kwietniu. K. jest obecnie trenerem w klubie kibiców Lecha Poznań.

