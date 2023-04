Zła wiadomość od polskiej medalistki olimpijskiej. O swoim dramacie napisała na Instagramie

Z każdym kolejnym dniem jesteśmy coraz bliżej rozpoczęcia letniego sezonu w lekkoatletyce, aczkolwiek jedna z największych gwiazd reprezentacji Polski nie wróci do rywalizacji od jego samego początku. Na bieżni będą pojawiały się zapewne Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic czy Anna Kiełbasińska, lecz zbyt prędko u ich boku nie pokaże się na pewno Iga Baumgart-Witan. Sama zawodniczka wyjaśniła, dlaczego.

Iga Baumgart-Witan doznała kontuzji

34-latka przygotowywała się w normalnym trybie do występów na stadionach, aczkolwiek musiała zrewidować swoje plany. Że stało się coś złego, to już było wiadomo po filmiku, który dodała na swoje Instastory 27 kwietnia. Była na nim ewidentnie podłamana, a do tego sugerowała, iż wydarzyło się coś, czego bardzo chciała uniknąć. Zanim jednak wyjaśniła, o co chodzi dokładnie, musiała minąć kolejna doba.

Jak się okazało, przebywając na obozie w Portugalii, biegaczka doznała kontuzji. O szczegółach poinformowała w swoich mediach społecznościowych. „Cześć Bąbelinki i Bąbelki. Gwoli wyjaśnienia mojego ostatniego story, chcę przekazać dla mnie beznadziejną wiadomość. Ale nadal staram się trzymać uśmiech na twarzy. Mianowicie na zgrupowaniu w Portugalii doznałam kontuzji stopy […] W najbliższym czasie będę cisnąć znowu na rowerze, a nie na bieżni” – napisała na Instagramie.

Iga Baumgart-Witan prędko nie wróci na bieżnię

„Muszę z całych sił wierzyć, że syrka wyleczy się wyjątkowo ekspresowo i przygotuje dyspozycje na to lato. Jednak nadrzędnym celem są mistrzostwa Polski i mistrzostwa świata, więc najprawdopodobniej na żadnych mitingach w tym roku mnie nie zobaczycie. Ale wierzę, że druga część sezonu będzie ogniem! W końcu do igrzysk olimpijskich właśnie tak się przygotowałam, śmigając na rowerku” – dodała.

Tym samym pewne jest, że zanim Baumgart-Witan znów pojawi się na bieżni, minie nawet kilka miesięcy. Ominie zatem memoriały Janusza Kusocińskiego oraz Ireny Szewińskiej (oba w czerwcu) oraz memoriał Kamili Skolimowskiej rozgrywany w ramach Diamentowej Ligi (w lipcu).

