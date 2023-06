Wielki sukces Natalii Kaczmarek. Zrobiła to pierwszy raz w karierze

Wieczorem 2 czerwca wielu znakomitych lekkoatletów stanęło do rywalizacji w ramach Diamentowej Ligi. Tym razem zawody odbywały się we Florencji, a jedną z reprezentantek Polski występujących we Włoszech była Natalia Kaczmarek. Gwiazda naszej sztafety jak zwykle wzięła udział w biegu na 400 metrów i uzyskała znakomity rezultat. Dzięki niemu wygrała konkurs Diamentowej Ligi po raz pierwszy w swojej karierze.

Wielki sukces Natalii Kaczmarek w Diamentowej Lidze

Obecny sezon 25-latka rozpoczęła od startu w Dosze. Już w Katarze poszło jej dobrze, ponieważ na typowym dla siebie dystansie zajęła 3. miejsce z czasem 51,64 sekundy. Kto jednak regularnie śledzi zmagania lekkoatletyczne, ten wie, że biegaczkę stać na zdecydowanie lepsze rezultaty.

Za drugim podejściem już nie miała sobie równych. Reprezentantka Podlasia Białystok we Florencji była szybsza o ponad sekundę, w związku z czym na mecie zameldowała się z wynikiem na poziomie 50,41 sekundy. To nadal nie jest szczyt jej możliwości. Swój najlepszy wynik w karierze ustanowiła bowiem w sierpniu ubiegłego roku w Chorzowie, gdy uzyskała rezultat 49,86 sekundy – drugi najlepszy w historii Polski.

Natalia Kaczmarek wygrała zawody w ramach Diamentowej Ligi

Niemniej zwycięstwo we Florencji również należy uznać za wielki sukces. Zwłaszcza że konkurencję miała bardzo dużą. Prześcignęła bowiem Lieke Klaver, Lynnę Irby-Jackson czy… Annę Kiełbasińską. Druga z Polek uzyskała czas 51,76 sekundy.

W najbliższym czasie Kaczmarek będzie miała wiele okazji na szlifowanie formy przed mistrzostwami świata w Budapeszcie. Już 4 czerwca wystąpi na memoriale Janusza Kusocińskiego, a pod koniec kolejnego tygodnia weźmie udział w następnych zawodach Diamentowej Ligi, tym razem w Paryżu.

