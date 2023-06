Paweł Fajdek daleko od formy. Rozczarowujący występ przed polską publicznością

We wtorek 6 czerwca odbył się w Bydgoszczy V Memoriał im. Ireny Szewińskiej. Zawody zaliczane do cyklu World Athletics Continental Tour Gold zgromadziły wiele ważnych postaci. Na stadionie bydgoskiego Zawiszy nie zabrakło również kibiców, choć z pewnością mogło być ich więcej, ale sam termin i promocja, nie zadziałały na korzyść.

Anita Włodarczyk i Paweł Fajdek daleko poza podium w Bydgoszczy

Brooke Andersen, Camry Rogers i Janee Kassanavoid. Tak wyglądała czołowa trójka młociarek konkursu w Bydgoszczy. Anita Włodarczyk, która powoli powraca do startów po poważnej kontuzji, spokojnie przygotowuje się do imprezy docelowej. Czy to tegoroczne mistrzostwa świata? Nie, mowa o igrzyskach w Paryżu (2024).

– Ja nie odliczam czasu do mistrzostw świata w Budapeszcie, bo moim celem są igrzyska w Paryżu. Muszę złapać rytm na kolejnych mityngach i chciałabym po prostu na mistrzostwa świata w tym roku się zakwalifikować. Liczę, że będę rzucała w sezonie w okolicach 75 metrów. Wynik dzisiejszej zwyciężczyni to dla mnie w tym momencie kosmos. Nie jest jednak tak, że nie mogę przygotować się na takie rzucanie na igrzyska. Wierzę, że mogę, a sport dalej sprawia mi wielką radość i frajdę – powiedziała dla Polsatsport.pl Włodarczyk.

Trzykrotna mistrzyni olimpijska zajęła siódme, a Malwina Kopron – brązowa medalistka z IO w Tokio (2021) – szóstą pozycję.

Na plus można zapisać występ Wojciecha Nowickiego. Mistrz olimpijski był drugi w Bydgoszczy, uzyskując 79,52 m. Zwycięzcą okazał się Rudy Winkler z rezultatem 79,70 m. Mocno rozczarował za to Paweł Fajdek, dopiero szósty w konkursie (74,17 m).

Piotr Lisek w wysokiej formie przed MŚ w Budapeszcie

Słowa uznania należą się także naszemu najlepszemu tyczkarzowi. Rekordzista Polski, czyli Piotr Lisek, był w bydgoskich zawodach drugi. Polak skoczył 5,82 m – wyrównując swój najlepszy wynik w sezonie. Zwyciężył Amerykanin Chris Nilsen z rezultatem 5,92.

Dodajmy, że lekkoatletyczne MŚ odbędą się już w sierpniu, w dniach 19-27. Miejscem rywalizacji będzie Budapeszt, gdzie zostanie rozegranych łącznie 49 konkurencji.

