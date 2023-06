Duże zmiany w PKOl. Zarząd podjął ważne decyzje

Jednym z pierwszych punktów porządku obrad zarządu PKOl było zatwierdzenie składu reprezentacji Polski na III Igrzyska Europejskie, które odbędą się w Krakowie w dniach 21 czerwca – 2 lipca. Co prawda nie jest on jeszcze pełny. Listę nazwisk polskich lekkoatletów poznamy 16 czerwca, a nazwiska, które pojawią się w kadrze rugbistów – 19 czerwca. Ponadto Zarząd upoważnił Prezesa PKOl Radosława Piesiewicza do wprowadzania ewentualnych zmian w tym składzie. Oficjalne ogłoszenie kadry Polski na IE 2023 nastąpi w przyszłym tygodniu.

PKOl powołał wiceprezesa oraz szefa polskiej misji olimpijskiej

Ponadto podczas zebrania zarządu, na wniosek Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza powołano Otylię Jędrzejczak na stanowisko Wiceprezesa PKOl. Do tej pory prezes Polskiego Związku Pływackiego była Członkiem Prezydium PKOl.

Inną z ważniejszych uchwał zarządu PKOl była zmiana na stanowisku szefa polskiej misji olimpijskiej na Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024. W miejsce Marcina Nowaka powołany został Tomasz Majewski – dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.

Zmiany w polskich związkach sportowych

PKOl informuje, że Polski Związek Curlingu utracił możliwość bycia członkiem olimpijskim. Ma to związek z wygaśnięciem statusu związku sportowego. „Konsekwencją powyższego było odwołanie Macieja Sokołowskiego jako członka Zarządu PKOl, wskazanego przez związek. PZC został równocześnie przyjęty w skład członków zwyczajnych PKOl” – czytamy komunikacie.

Poza Polskim Związkiem Curlingu w poczet członków zwyczajnych PKOl powołano Stowarzyszenie MMA Polska, którego Prezes Martin Lewandowski uczestniczył we wtorkowych obradach. Nastąpiła także zmiana w gronie członków Zarządu PKOl na wniosek Polskiego Związku Jeździeckiego – Oskara Szrajera zastąpił Marcin Kamiński.

Poowstanie Fundacji Polskiego Sportu

Na koniec dokonano zmiany nazwy Polskiej Fundacji Olimpijskiej. Fundacja – po zarejestrowaniu zmian w KRS – działać będzie jako Fundacja Polskiego Sportu.

„3 lipca nastąpi także zmiana jej Prezesa. W miejsce Honorowego Prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego, który złożył rezygnację z tej funkcji, Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego wyznaczył Adama Korola – Prezesa Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich i Wiceprezesa PKOl” – czytamy w komunikacie.

Czytaj też:

Radosław Piesiewicz dla „Wprost”: Pierwszego dnia w PKOl poleciały mi łzy. Nawet chciałem cofnąć czasCzytaj też:

Radosław Piesiewicz dla „Wprost”: Czwarte miejsce w EuroBaskecie i Polak w NBA, to jest jak sen