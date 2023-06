O krok od dramatu podczas igrzysk europejskich. Rywal wykazał się wyjątkowym gestem

Igrzyska europejskie Kraków-Małopolska 2023 to wyjątkowe wydarzenie sportowe, podczas którego obserwujemy rywalizacje zawodników z 48 krajów łącznie w aż 29 dyscyplinach. Zdecydowana większość z nich będzie miała rangę Mistrzostw Europy, a nawet kwalifikacji do igrzysk olimpijskich, które odbędą się w Paryżu w 2024 roku. Polacy już mają powody do dumy, ponieważ kilkoro z naszych reprezentantów i reprezentantek sięgnęło po złote medale. Jednak zobaczyliśmy również wyjątkowy gest fair play.

Wyjątkowy gest podczas igrzysk europejskich

W życiu sportowców liczą się przede wszystkim osiągnięcia i medale, jednak nawet kiedy nie uda im się ich zdobyć, zdarzają się chwile, w których powinni otrzymać symboliczny krążek. Jedna z nich wydarzyła się w trakcie biegu na 5000 m podczas igrzysk europejskich w Chorzowie, a jej autorem był Chorwat Dino Bosjnak. Kilkadziesiąt metrów przed nim w wielkich trudach i kompletnym wycieńczeniu swój bieg kontynuował Słoweniec Vid Botolin. Sytuacja wyglądała dramatycznie, ponieważ sportowiec ledwo trzymał się na nogach.

Do sieci trafiło nagranie z tego wyjątkowego, ale strasznego momentu. Kiedy biegacz upadł i próbował się podnieść, wówczas podbiegł do niego właśnie Bosnjak, który zrezygnował z lepszego wyniku, kosztem pomocy koledze po fachu. Wsparł go i wspólnymi siłami dobiegli razem do miejsca, w którym czekały na niego służby medyczne.

Igrzyska europejskie. Słoweniec odwieziony na wózku inwalidzkim

Niestety, ale Vid Botolin nie dał rady już poruszać się o własnych siłach. Służby medyczne przy pomocy chorwackiego biegacza pomogły wstać Słoweńcowi na wózek inwalidzki i na nim sportowiec opuścił bieżnię przy brawach od publiczności za odwagę i wytrwałość. Nie obyło się również bez aplauzu w stronę Dino Bosnjaka.

W rywalizacji na 5000 m najlepszy okazał się Serb Elzan Bibic, który osiągnął czas 13.53,95. Bosnjak został sklasyfikowany na ostatnim, 15. miejscu z czasem 15.17,21, jednak w jego przypadku nie to okazało się najważniejsze.

