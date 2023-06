Kapitalny występ Ewy Swobody. Mamy najszybszą Polkę wśród sprinterek

Dla uzupełnienia, pierwszy złoty medal w przypadku rywalizacji w Igrzyskach Europejskich. W piątek na Stadionie Śląskim pojawiły się najlepsze lekkoatletki i najlepsi lekkoatleci. Ewa Swoboda miała do wykonania plan, który w pełni zrealizowała. Polska sprinterka pobiegła solidnie, nie pozostawiając rywalkom złudzeń.

Ewa Swoboda z pierwszym złotym medalem dla polskiej lekkoatletyki

Warto dodać, że Polka wygrywając w piątkowy wieczór, nie tylko sięgnęła po złoto Igrzysk Europejskich, ale dodatkowo pobiła rekord Drużynowych Mistrzostw Europy Silesia 2023. To właśnie w nich rywalizuje kadra Biało-Czerwonych, będąca gospodarzem zmagań na Stadionie Śląskim.

– Jestem bardzo zadowolona z siebie. Wykonałam plan, powiedzmy, że w 95 procentach. Dałam z siebie wszystko. Myślałam, że dziewczyny były dużo bliżej mnie. Ostatecznie liczą się punkty, nie czas – przyznała Swoboda po biegu, cytowana przez TVP Sport.

Warto przypomnieć, że w piątek srebro dla Polski zdobyła Natalia Kaczmarek. Nasza lekkoatletka na 400 metrów dała się ograć jedynie Femke Bol. Holenderka po raz kolejny pokazała, że jest prawdziwą liderką globu na tym dystansie.

Stadion Śląski wyjątkowo pusty podczas Igrzysk Europejskich

Wcześniej informowaliśmy, że pomimo występu najlepszych lekkoatletów, którzy przyjechali rywalizować w Polsce, brakuje na trybunach wielkiego obiektu w Chorzowie fanów. To zaskakujące o tyle, że lekkoatletycznie Biało-Czerwoni są mocni od wielu lat.

Niestety, wygląda na to, że na początku zaliczono… falstart pod względem frekwencji. Być może sytuacja poprawi się w kolejnych dniach zmagań. Lekkoatletki i lekkoatleci na Stadionie Śląskim będą walczyć do końca tego weekendu.

Co ciekawe, na pierwsze dwa dni zawodów lekkoatletycznych (21 i 22 czerwca) kibice mieli darmowe wejście. W przypadku dni od 23 do 25 czerwca rozpiętość cenowa wejściówek zaczynała się od 20 do 100 złotych.

