Mistrz świata popełnił samobójstwo. Został przyłapany na dopingu

Wielokrotny uczestnik igrzysk olimpijskich oraz trzykrotny startujący w mistrzostwach świata Władimir Siedow od najmłodszych lat pasjonował się sportem i marzył o karierze sztangisty. Ta przyszła z wiekiem, a po kilku latach wysiłków i niepowodzeń, doszedł na sam szczyt. Jego kariera pełna była wzlotów i upadków, powiązanych np. z dwukrotnym przyłapaniem na dopingu. Jedno z nich miało miejsce podczas światowego czempionatu, rozgrywanego w Hali Stulecia we Wrocławiu. Wieść o jego śmierci rozeszła się błyskawicznie.

Władimir Siedow nie żyje. Popełnił samobójstwo

35-letni sztangista był jednym z najbardziej utytułowanych Kazachów w swojej dziedzinie. Władimir Siedow występował w kategorii wagowej do 94 kg. W swojej karierze sięgał po złoty medal mistrzostw świata w Koyang w Korei Południowej w 2009 roku, a cztery lata później we wspomnianych zawodach we Wrocławiu uplasował się na trzeciej lokacie, zgarniając brązowy medal. Nie mógł się nim nacieszyć na stałe, ponieważ trzy lata później został mu on odebrany.

Latem 2016 roku Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów oraz Światowa Agencja Antydopingowa ponownie zdecydowała się na przeprowadzenie testów antydopingowych u Władimira Siedowa. Badania wykazały, iż w jego organizmie znajdowały się ślady zakazanego środku – stanozololu. Władze zdecydowały się na zdyskwalifikowanie zawodnika na osiem lat, ponieważ była to jego druga dyskwalifikacja w karierze za stosowanie dopingu.

Wcześniej miało to miejsce podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Co więcej, w 2019 roku IWF, czyli Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów zdecydowała o pozbawieniu Władimira Siedowa wszystkich medali, które zdobył w latach 2008-2016, czyli momencie kariery, w którym znajdował się w najwyższej formie. Informację o jego śmierci potwierdziła kazachska federacja krajowa w podnoszeniu ciężarów, informując, że 35-latek popełnił samobójstwo.

