Iga Baumgart-Witan była wyraźnie zaskoczona. „To wysoce niestosowne”

Znani sportowcy dość często organizują na swoich profilach społecznościowych sesje Q&A, czyli questions and answers (z ang. pytania i odpowiedzi). Regularnie tego typu aktywność prowadzi między innymi Iga Baumgart-Witan, czyli jednak z najpopularniejszych polskich biegaczek. Tym razem lekkoatletka dostała sporo ciekawych pytań, ale nie na wszystkie była w stanie odpowiedzieć.

Iga Baumgart-Witan nie mogła odpowiedzieć na wszystkie pytania

Dlaczego? – Anonimowe pytania mają taką moc, że musiałam się rozsiąść na spokojnie – napisała biegaczka, dodając zdjęcie, na którym widać, jak leży na kanapie, popijając napój w stylu yerba mate. – Niestety może być trudno odpowiedzieć na część pytań, bo są wysoce niestosowne – dodała i okrasiła wpis płaczącym ze śmiechu emoji.

Chwilę później na jej instastories pojawiło się krótkie, aczkolwiek treściwe wideo. – Kochani, ja jestem po prostu zaskoczona ilością tą pytań anonimowych i jestem zaskoczona także tym, jak bardzo się w nich otwieracie. Niektórzy aż za bardzo, więc na część pytań nie odpowiem, bo obserwują mnie też ludzie, którzy są niepełnoletni. Nie wypada odpowiadać na niektóre pierdoły. A teraz idę sobie zrobić relaks, poczytam to, więc będzie dużo storisków. Jak chcecie, to oglądajcie, a jak nie, to przewijajcie – powiedziała, śmiejąc się do kamery.

Poważne i niepoważne pytania do Igi Baumgart-Witan

Mimo tego dociekliwi fani uzyskali kilka odpowiedzi związane z intrygującymi ich kwestiami. Poruszyła kilka ważnych tematów: między innymi takich jak wpływ antykoncepcji hormonalnej na wyniki sportowe, regularne badanie się, warunki mieszkaniowe sportowców na zgrupowaniach, obuwie do biegania czy współpraca z mamą w roli trenerki.

Bardziej zabawnych pytań i odpowiedzi też nie brakowało. Z relacji Baumgart-Witan dowiedzieliśmy się, jakie było najdziwniejsze miejsce, gdzie skorzystała z łazienki czy też kiedy zorganizuje relację live z pieczenia placków ziemniaczanych.

