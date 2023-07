Emocjonalna wypowiedź polskiego lekkoatlety. „Wolałbym być dalej głupi i zdrowy, zamiast mądry i kontuzjowany”

Polscy lekkoatleci brali udział w odbywających się w Polsce Drużynowych Mistrzostwach Europy będących częścią Igrzysk Europejskich 2023. Impreza w naszym kraju stanowiła element przygotowań do nadchodzących mistrzostw świata w Budapeszcie. Męski rzut kulą stoi obecnie na tak wysokim poziomie, że zdobycie medalu na imprezie tej rangi będzie dla Biało-Czerwonych piekielnie trudnym zadaniem.

Polski kulomiot walczy o powrót do zdrowia

Polscy kulomioci mocno szykują się na nadchodzące zmagania. Jeden z nich, Konrad Bukowiecki, udzielił wywiadu stronie internetowej TVP Sport. Pochodzący ze Szczytna zawodnik w ostatnich latach mierzył się z licznymi problemami zdrowotnymi, które storpedowały jego karierę. Wicemistrz Europy sprzed pięciu lat chcę wrócić do pełni sił, aby w przyszłym roku powalczyć na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Jak mówi pomimo wciąż obecnego bólu, być może weźmie udział w tegorocznych mistrzostwach.

– Na tę chwilę rzeźbię, jak mogę. Wydaje mi się, że najgorszy okres w karierze za mną. Po wielu kontuzjach mam o wiele większą świadomość na temat treningu, regeneracji, zdrowia. Niestety, starzeję się i organizm to czuje. Muszę działać bardziej profesjonalnie. Wolałbym być dalej głupi i zdrowy, zamiast mądry i kontuzjowany. Będę działał prewencyjnie i leczył na bieżąco to, co się dzieje. Oby limit pecha został wyczerpany. Liczę, że przy dobrych wiatrach jeszcze kilka lat startów przede mną – powiedział Bukowiecki.

Kariera Konrada Bukowieckiego

Bukowiecki w ostatnich dniach miał ogromny powód do zadowolenia. Oświadczył się partnerce, biegaczce Natalii Kaczmarek. Mierzący 191 cm wzrostu 26-latek oprócz medalu z Berlina ma także w dorobku złoto Halowych mistrzostw Europy z Belgradu 2017.

Czytaj też:

Iga Baumgart-Witan była wyraźnie zaskoczona. „To wysoce niestosowne”Czytaj też:

Paweł Fajdek odpowiada na atak Anity Włodarczyk. Sarkastyczny komentarz