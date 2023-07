Wojciech Nowicki potwierdził mistrzowską formę. Paweł Fajdek ostatni w Chorzowie

W Chorzowie trwa prawdziwe lekkoatletyczne święto. Diamentowa Liga jest bowiem najbardziej prestiżowym z cyklów do międzynarodowej rywalizacji. W Chorzowie zagościła ona na dobre w ubiegłym roku i ponownie polscy kibice mogą śledzić rywalizację najlepszych lekkoatletek i lekkoatletów.

Wojciech Nowicki wygrał, Polak z najlepszym wynikiem w sezonie

Ciekawa była rozpoczynająca rywalizację walka młociarek i młociarzy. Wśród pań niestety zabrakło Anity Włodarczyk, która powraca do mistrzowskiej formy. Pod jej nieobecność mająca problemy zdrowotne Malwina Kopron zdołała zaliczyć tylko jedną próbę z pięciu podejść. Był to rzut na odległość 68,73 m. Polka zajęła ostatnie, piąte miejsce.

Podobnie było w przypadku Pawła Fajdka. Pięciokrotny mistrz świata wygrywał w rywalizacji w Memoriale Kamili Skolimowskiej aż dziewięć razy. W niedzielę skończyło się jednak „tylko” na 73,93 m. Pozostałe cztery próby były albo spalone, albo nieudane. Można zatem stwierdzić, że zdecydowanie lepiej Fajdek zaprezentował się – przy okazji memoriałowej – w wersji muzycznej.

Zwycięzcą został Wojciech Nowicki. Nasz mistrz olimpijski rzucał bardzo równo. Wystarczy zobaczyć wyniki, kolejno: 78,54; 80,02 (najlepszy tegoroczny wynik); 77,59; 79,30; 78,65 oraz 77,89.

Podczas tegorocznej edycji w Chorzowie pojawiło się wiele gwiazd światowej lekkoatletyki. Takie postaci jak Armand Duplantis (skok o tyczce), Jakob Ingebrigsten (1500 metrów), Shericka Jackson (100 metrów), Ryan Crouser (pchnięcie kulą), Yulimar Rojas (trójskok), czy Wayde Van Niekerk (400 metrów) – to tylko kilka z nich.

Wielkie święto podczas Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej

Tegoroczna edycja to już XIV okazja do wspomnienia o naszej mistrzyni olimpijskiej z igrzysk w Sydney (2000). Od ubiegłego roku Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej jest też zaliczany do Diamentowej Ligi. Tegoroczny cykl rozpoczął się 5 maja w katarskiej Dosze, a zakończy 17 września w Eugene w USA.

Na trybunach Stadionu Śląskiego według organizatorów pojawiło się w okolicach 25 tysięcy widzów. Tyle biletów zostało sprzedanych. Na chorzowskim obiekcie impreza rozgrywana jest nieprzerwanie od 2018 roku. Wcześniej gościła w Warszawie, na PGE Narodowym, a początkowo na Stadionie Orła oraz… bocznym boisku Skry.

