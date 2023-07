Kapitalny bieg Natalii Kaczmarek w Chorzowie! Rekordowy wynik polskiej gwiazdy

Natalia Kaczmarek była jedną z faworytek publiczności do dużego wyniku podczas Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej. Stadion Śląski był w ubiegłym roku świadkiem zejścia polskiej biegaczki poniżej granicy 50 sekund. Kolejny krok Kaczmarek wykonała w edycji 2023. Polka urwała kolejne ułamki sekund, ostatecznie wykręcając 49,48 s. To dla Polki rekord życiowy oraz przy okazji najlepszy wynik mitingu Diamentowej Ligi.

Natalia Kaczmarek coraz bliżej słynnego rekordu Ireny Szewińskiej

Polska biegaczka jest coraz bliżej zapisania się w historii – za sprawą zdystansowania światowej legendy. Rekordzistką Polski w przypadku biegu na 400 metrów jest nieodżałowana Irena Szewińska. W 1976 roku osiągnęła ona zawrotny wynik 49,28 s. Kaczmarek jest jednak coraz bliżej tego rezultatu.

Po niedzielnym zwycięstwie na Stadionie Śląskim biegaczka zabrała głos przed kamerami TVP Sport.

– Spodziewałam się nowego rekordu życiowego, ale na pewno nie aż o tyle poprawionego. Jestem w lekkim szoku. Plan na dzisiaj był taki, żeby nie za bardzo szarżować. Zazwyczaj brakowało końcówki. Dzisiaj się udało. Muszę przyznać, że byłam zaskoczona, że zawodniczka za mną mnie nie dogoniła. Okazało się jednak, że po prostu szybko biegłam i zdołałam wygrać [...] Na treningach tak to jednak wygląda, nie będę ukrywać. Jak co roku udaje mi się w Chorzowie poprawić życiówkę, to liczę, że coś jeszcze urwę – skwitowała Kaczmarek.

Dodajmy, że już w sierpniu (19-27.08) w Budapeszcie odbędą się MŚ. Kaczmarek będzie tam z pewnością chciała walczyć o najwyższe cele.

Podczas tegorocznej edycji Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie pojawiło się wiele gwiazd światowej lekkoatletyki. Takie postaci jak Armand Duplantis (skok o tyczce), Jakob Ingebrigsten (1500 metrów), Shericka Jackson (100 metrów), Ryan Crouser (pchnięcie kulą), Yulimar Rojas (trójskok), czy Wayde Van Niekerk (400 metrów) – to tylko kilka z nich.

Wielkie święto podczas Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej

Tegoroczna edycja to już XIV okazja do wspomnienia o naszej mistrzyni olimpijskiej z igrzysk w Sydney (2000). Od ubiegłego roku Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej jest też zaliczany do Diamentowej Ligi. Tegoroczny cykl rozpoczął się 5 maja w katarskiej Dosze, a zakończy 17 września w Eugene w USA.

Na trybunach Stadionu Śląskiego według organizatorów pojawiło się w okolicach 25 tysięcy widzów. Tyle biletów zostało sprzedanych. Na chorzowskim obiekcie impreza rozgrywana jest nieprzerwanie od 2018 roku. Wcześniej gościła w Warszawie, na PGE Narodowym, a początkowo na Stadionie Orła oraz… bocznym boisku Skry.

