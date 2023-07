Kryzys dwukrotnej srebrnej medalistki MŚ. „Walczę z samą sobą”

Katarzyna Zdziebło zaskoczyła wszystkich podczas ostatnich lekkoatletycznych mistrzostw świata w Eugene. Zrobiło się o niej głośno, kiedy zdobyła dwa srebrne medale tego czempionatu na dystansie 20 i 35 km. Ponadto w minionych niedawno mistrzostwach Polski w Gorzowie Wielkopolskim również wywalczyła srebro.

Kryzys dwukrotnej srebrnej medalistki MŚ Katarzyny Zdziebło

Zawodniczka przechodzi teraz trudne chwile, które zaczęły się – jak przyznaje w wywiadzie dla TVP Sport – od złamania żeber. – Bardziej walczę z samą sobą. Z jednej strony czuję zadowolenie, z drugiej smutek. Wiem, że gdybym w pełni czuła ciało i miała „flow” byłoby lepiej. Od czasu kontuzji nie mam go – wyznała.

Ponadto chodziarka zmagała się z kłopotami dotyczącymi szkolenia. Jej współpraca z Robertem Korzeniowskim nie przynosiła efektów, więc zmieniła trenera, którym został Krzysztof Kisiel. – Miałam chwilowy duży kryzys. Brakowało motywacji. Zastanawiałam się co ja w ogóle robię w sporcie. Nie cieszyłam się ze startów. Byłam zaniepokojona. Zawsze chciałam startować po to, by odczuwać radość. Byłam przebodźcowana. Za dużo sytuacji wydarzyło się w jednym czasie. Potrzebuję dużo spokoju. Odzyskuję go. – dodała

Katarzyna Zdziebło: Nie chcę się zawieść

W 2023 r. odbędzie się bardzo ważna impreza lekkoatletyczna – mistrzostwa świata w Budapeszcie (od 19 do 27 sierpnia). Ponadto w przyszłym roku najlepsi sportowcy udadzą się do Paryża na igrzyska olimpijskie. W tym temacie Katarzyna Zdziebło wyraziła się jasno, że nie skupia się na tym, co będzie we Francji.

– Nigdy nie nastawiałam się, że forma ma być tylko i wyłącznie na igrzyska. Chcę na bieżąco korzystać z chwili. Nie wiem, co będzie za rok. Nie planuję dużo. Nie chcę się zawieść. Zachowuję wewnętrzny spokój. Warto walczyć na wszystkich dużych imprezach. Igrzyska to cel nadrzędny, ale nie top, top. Postaram się jak najlepiej zaprezentować na imprezę docelową. Zobaczymy, czy to pomoże walczyć o medale – zakończyła.

