Robert Karaś ma poważne problemy. Stracił ważnych sponsorów

Robert Karaś mocno stracił w oczach swoich fanów, po tym, jak próbka A testów antydopingowych, wykonanych trzy dni po pobiciu przez niego rekordu w 10-krotnym Ironmanie w Brazylii, pokazała wynik pozytywny. W organizmie sportowca wykryto dwie nielegalne substancje, które mają pozytywnie wpływać na regenerację organizmu i ją przyspieszać. Karaś zarzeka się, że świadomie je przyjął po walce w Fame MMA, która odbyła się trzy miesiące przed udziałem w ultramaratonie. Mimo badania wariografem, które wykazało prawdomówność 34-latka, nie wszyscy wierzą w jego prawdomówność.

Media: Robert Karaś stracił dwóch ważnych sponsorów

Cała afera z Robertem Karasiem rozpętała się an dobre po tym, jak zainteresowany wziął udział w programie „Hejt Park” w Kanale Sportowym. Prowadzący program Tomasz Smokowski pociągnął sportowca za język, chcąc, by ten wyznał, czy świadomie zażył produkty, o które jest oskarżany, czy też zostały mu one podane bez jego wiedzy. Karaś wziął całą odpowiedzialność na siebie i przyznał, że wziął produkty od zaufanej osoby, którą polecili mu inni sportowcy. Tą osobą był Michał Maciej, podający się za pasjonata, a nie lekarza.

Jeszcze w trakcie programu ukochany Agnieszki Włodarczyk powiedział, że przez tę sytuację stracił jednego ze sponsorów. Tymczasem serwis sport.pl poinformował, że ta liczba powiększyła się już do dwóch firm, które zdecydowały o zakończeniu współpracy z triathlonistą. Mowa o firmach InPost oraz Bakomie. Według przekazywanych wieści obie marki miały dopiero związać się kontraktami z Robertem Karasiem, jednak w świetle obecnej sytuacji, zdecydowano o jej zerwaniu.

Sportowiec w dalszym ciągu ma zamiar kontynuować swoją ciężką pracę i poprosił o wykonanie badań próbki B, jednak według dyrektora POLADA Michała Rynkowskiego szanse Roberta Karasia na jakikolwiek pozytywny przebieg spraw dla niego, są minimalne. Wszystko powinno rozwinąć się w najbliższym czasie.

