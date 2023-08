Jakub Krzewina dowiedział się o przedłużeniu zawieszenia z Twittera? Zaskakujące pytanie: Ktoś wie?

W 2021 roku Jakub Krzewina został zawieszony przez Polską Agencję Antydopingową. Ta decyzja była podyktowana naruszeniem przez zawodnika zasad podawania danych pobytowych, co w praktyce oznaczało, że kontrolerzy chcący pobrać próbki do badań przyjeżdżali na miejsce, gdzie lekkoatleta powinien się znajdować, ale go nie zastawali.

Przedłużono dyskwalifikacje Jakuba Krzewiny

Ponadto halowy mistrz świata miał nie podać danych pobytowych w specjalnym obowiązkowym systemie dla zawodników. W związku z tym lekkoatleta został zawieszony na 15 miesięcy.

Teraz okazuje się, że podjęto decyzję o przedłużeniu tego zawieszenia o kolejne 15 miesięcy. W uzasadnieniu tej decyzji na stronie „athleticsintegrity.org” czytamy: „Trzy nieudane próby ustalenia miejsca pobytu w ciągu 12 miesięcy i naruszenie zakazu uczestnictwa podczas okresu dyskwalifikacji” – napisano.

Jakub Krzewina dowiedział się o zawieszeniu z Twittera?

Na Twitterze tę informację podał profil Athletic News. „Zawieszony na 15 miesięcy za opuszczenie 3 testów antydopingowych polski 400-metrowiec Jakub Krzewina otrzymał kolejne 15 miesięcy dyskwalifikacji„”. Może to w praktyce oznaczać zakończenie kariery sportowej” – napisał serwis.

Na ten wpis postanowił odpisać sam zainteresowany. Sądząc po reakcji, wygląda na to, że Jakub Krzewina dowiedział się o tym z Twittera. Jakby tego było mało, był na trybunach podczas meczu Lecha Poznań z Żalgirisem Kowno. Lekkoatleta skomentował wyżej wymieniony post następującymi słowami:

„Ktoś wie, za co przedłużyli mi to zawieszenie? Piękna sprawa dowiedzieć się o tym z internetu i od znajomych pytających mnie na sektorze gości w Kownie, o co chodzi” – odpowiedział Krzewina.

Jakub Krzewina otrzymał odpowiedź

„»Violation of the Prohibition of Participation During Ineligibility«. O zawody chyba nie chodzi. Może o trenowanie albo jakąś nagrodę wręczałeś? (w Rosji było DQ za to, że ktoś zawieszony wręczał)” – otrzymał odpowiedź.

Największe sukcesy Jakub Krzewina osiągał ze sztafetą 4 x 400 metrów, z którą w 2018 roku wywalczył w Birmingham halowe mistrzostwo świata. Lekkoatleta ma na swoim koncie także dwa srebrne medale mistrzostw Europy w sztafecie.

