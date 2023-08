Wielki wyczyn polskiej biegaczki! Rekord Polski i medal ME. Fani są zachwyceni

Patrząc na takie dokonania, bez problemu można dojść do wniosku, że los polskiej lekkoatletyki jest w naprawdę dobrych rękach. Zuzanna Wiernicka w przeszłości niejednokrotnie dała się poznać jako jedna z najbardziej utalentowanych i najlepiej zapowiadających się polskich biegaczek, jednak teraz nikt już nie ma żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z talentem ponadczasowym. 16-latka dokonała wyjątkowego wyczynu, po którym fani wysłali jej mnóstwo gratulacji i podziękowań za wielkie emocje, których im dostarczyła.

Zuzanna Wiernicka ze srebrnym medalem mistrzostw Europy U20 w Jerozolimie! Pobiła rekord Polski

Mistrzostwa Europy U20 w lekkoatletyce odbywają się w dniach 7-10 sierpnia w Jerozolimie. Do czasu sukcesu Zuzanny Wiernickiej Polska sięgnęła po dwa medale. Jako pierwszy złoty krążek zdobył Marek Zakrzewski w biegu na 100 m, po którym srebro zdobyła Zuzanna Maślana w pchnięciu kulą. Zaraz po nich o dalszy dorobek Polski zadbała właśnie 16-latka, która zachwyciła wszystkich w biegu na 3000 m. Jej czas 9:21.40 jest najlepszym w historii Polski U18, jednak nie pozwolił jej na zdobycie złota.

Zdecydowanie najlepsza była Łotyszka Agate Caune, której czas wyniósł znakomite 8:53.20. Na trzecim miejscu uplasowała się Niemka Sofia Benfares, dobiegając do mety w czasie 9:25.42. Wyczyn Zuzanny Wiernickiej to coś więcej niż tylko sięgnięcie po medal mistrzostw Europy U20. Polka pobiła również rekord Polski U18 w biegu na 3000 m. Dotychczas tytuł ten dzierżyła Sofia Enaoui, która w 2012 roku w Białogardzie przekroczyła metę, kiedy stoper wskazywał 9:24.92. Nie można się dziwić reakcjom fanów na sukces 16-latki.

twitter

Fani zachwyceni wyczynem Zuzanny Wiernickiej

Zuzanna Wiernicka udostępniła na InstaStories kilka postów od zachwyconych jej postawą fanów. Ludzie nie mogą wyjść z podziwu nad wyczynem biegaczki, a te słowa mówią same za siebie: „Coś pięknego!”, „This girl is on fire!”, „Ból przeminie, chwała nigdy!”, „Mistrzyni!”, „Niesamowita! Zuzka, jesteś wielka!” – piszą zachwyceni postawą 16-latki fani.

Czytaj też:

Adrianna Sułek nie wystartuje na mistrzostwach świata. Sensacyjna decyzjaCzytaj też:

Anna Kiełbasińska podjęła decyzję ws. startu na MŚ. Szczery wpis słynnej medalistki