Ewa Swoboda prosto z mostu o nękającym ją biegaczu. „Dużo osób trzymało jego stronę”

Ewa Swoboda szykuje się na najważniejszą imprezę lekkoatletyczną sezonu. Na mistrzostwach świata chce pokazać się z lepszej strony niż rok temu. W Eugene 26-latka odpadła w półfinałach, a ze sztafetą w eliminacjach. W tym sezonie jest już o wiele lepiej. Swoboda zakończyła Halowe Mistrzostwa Europy ze srebrem w biegu na 60 metrów.

Ewa Swoboda wypowiedziała się nt. Sebastiana Urbaniaka

Polka w ostatnich tygodniach jest w dobrej formie, co widać również po czasach osiąganych na 100 metrów. Swoboda coraz częściej schodzi poniżej magicznej granicy 11 sekund. W połowie lipca na Memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie ustanowiła rekord życiowy – 10,94 s. To drugi wynik w historii polskiej lekkoatletyki. Rekordzistką wciąż pozostaje Ewa Kasprzyk (10,93 s.).

W wywiadzie udzielonemu portalowi TVP Sport Swoboda wypowiedziała się na temat obecnej kondycji psychicznej. Przyznała, że przez lata trudno było jej sobie radzić z hejtem. Nawiązała także do głośnej sprawy nękającego jej Sebastiana Urbaniaka. Lekkoatleta przyznał, że zakochał się w niej. Podczas mistrzostw Polski nie dawał jej spokoju.

– To zamieszanie jest mi zupełnie niepotrzebne, tym bardziej że sprawa wyglądała co najmniej abstrakcyjnie. Ta historia z Kruszwicy z nocy sylwestrowej, że niby zobaczył mnie w oknie, to chyba tylko pretekst, by próbować wejść siłą do cudzego mieszkania. Mnie tam nie było. Dobrze bawiłam się w Żorach. Zrobił wiele niepotrzebnego zamieszania. Niedobrze, że dużo osób trzymało jego stronę. Poza tym on w tamtym roku podczas jednego ze zgrupowań wysłał wiadomości ze zdjęciem żeńskich genitaliów. Otrzymał je również mój chłopak. Odpisałam tylko, by poszedł do psychiatry i zablokowałam go w telefonie. Jak widać, nie do końca poskutkowała – powiedziała Swoboda.

Ewa Swoboda powalczy na MŚ w Budapeszcie

Swoboda znalazła się w składzie reprezentacji Polski na MŚ w Budapeszcie zarówno w indywidualnym biegu na 100 metrów, jak i sztafecie 4 x 100 metrów.

