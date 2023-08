Ruszają lekkoatletyczne MŚ. Sprawdź, kiedy w sobotę startują Biało-Czerwoni

Już w sobotę będzie okazja do tego, żeby zobaczyć w akcji m.in. naszych młociarzy. W kwalifikacjach wystąpią bowiem Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki, czyli mistrz świata oraz mistrz olimpijski. Do tego grona po stronie polskiej trzeba dopisać jeszcze Marcina Wrotyńskiego. Ale to nie jedyne ciekawe wydarzenia, dotyczące Biało-Czerwonych.

Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce Budapeszt 2023: Terminarz

Sobota, 19 sierpnia

Sesja poranna

8:50 Chód na 20 km mężczyzn – finał



10:30 Pchnięcie kulą mężczyzn – kwalifikacje (Konrad Bukowiecki, Michał Haratyk)



10:35 Siedmiobój kobiet – Bieg na 100 m przez płotki (Paulina Ligarska)



11:05 Bieg 4x400 m sztafeta mieszana – kwalifikacje (reprezentacja Polski)



11:35 Bieg mężczyzn na 3000 m z przeszkodami – eliminacje



11:45 Siedmiobój Kobiet -Skok wzwyż (Paulina Ligarska)



12:00 Rzut młotem mężczyzn – kwalifikacje A (ew. Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki i Marcin Wrotyński)



12:25 Skok w dal kobiet – kwalifikacje



12:35 Bieg na 100 m mężczyzn – kwalifikacje (ew. Dominik Kopeć)



13:15 Bieg na 1500 m kobiet – kwalifikacje (Sofia Ennaoui, Eliza Megger, Aleksandra Płocińska)



13:40 Rzut młotem mężczyzn – kwalifikacje B (ew. Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki i Marcin Wrotyński)

Sesja wieczorna

18:15 Ceremonia otwarcia



19:02 Bieg na 1500 metrów mężczyzn – kwalifikacje (Michał Rozmys)



19:05 Siedmiobój kobiet – Pchnięcie kulą (Paulina Ligarska)



19:10 Rzut dyskiem mężczyzn – kwalifikacje A (ew. Oskar Stachnik, Robert Urbanek)



19:35 Trójskok mężczyzn – kwalifikacje



19:43 Bieg na 100 m mężczyzn – kwalifikacje (ew. Dominik Kopeć)



20:30 Siedmiobój kobiet – Bieg na 200 m kobiet (Paulina Ligarska)



20:35 Pchnięcie kulą mężczyzn – finał (ew. Bukowiecki i Haratyk)



20:40 Rzut dyskiem mężczyzn – kwalifikacje B (ew. Oskar Stachnik, Robert Urbanek)



20:55 Bieg na 10 000 m kobiet – finał



21:47 Bieg 4x400 m sztafeta mieszana – finał (ew. reprezentacja Polski)

Lekkoatletyczne MŚ 2023 w Budapeszcie, gdzie oglądać?

Rywalizacja lekkoatletek i lekkoatletów będzie pokazywana zarówno na antenie TVP Sport, jak i na kanałach Eurosportu. To po stronie telewizyjnej. W przypadku transmisji online będzie ona dostępna zarówno na portalu TVP Sport, jak i w Eurosporcie Extra w Playerze.

