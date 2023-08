To ona może pobić słynny rekord Ireny Szewińskiej. Polka komplementowana przed MŚ

W swoim dorobku Natalia Kaczmarek z roku na rok ma coraz więcej krążków, z najważniejszych światowych imprez. Podczas ubiegłorocznych HMŚ w Belgradzie nasza sprinterka na półfinale zakończyła indywidualną rywalizację na 400 m, za to w sztafecie 4x400 m skończyło się na brązowym medalu. Na otwartym stadionie w Eugene (również MŚ) Kaczmarek indywidualnie ponownie dotarła do półfinału, a w sztafecie mieszanej skończyło się na czwartej pozycji.

Natalia Kaczmarek pobije rekord Ireny Szewińskiej?

Dlaczego zatem optymizm, co do występu Polki? Kaczmarek jest obecnie na czwartym miejscu co do listy najlepszych osiągniętych wyników na 400 m na świecie. Lideruje Marileidy Paulino (Dominikana) z czasem 48,98 s. Druga jest Amerykanka Britton Wilson (49,13), a trzecia Rhasidat Adeleke (Irlandia) z czasem 49,20. Kaczmarek osiągnęła za to czas na poziomie 49,48 s.

Przypomnijmy, że rekord słynnej Ireny Szewińskiej, do dzisiaj najlepszy wynik Polki na 400 m na otwartym obiekcie, wynosi 49,28 s. Został ustanowiony podczas igrzysk w Montréalu w 1976 roku. Niewykluczone, że właśnie ten wynik będzie musiała pobić Kaczmarek, jeśli myśli o krążku na MŚ 2023 w Budapeszcie.

Szanse medalowe Polki widzi również wieloletni komentator TVP, min. zawodów lekkoatletycznych, Przemysław Babiarz.

– Natalia Kaczmarek – tak, tak, naprawdę tak. Jeszcze pół roku temu powiedziałbym, że no... nadzieje na finał […], ale kiedy zobaczyłem ją w Chorzowie, kiedy zobaczyłem ją w Monako, kiedy zobaczyłem, jak ona potrafi wygrywać z najlepszymi, że nie ma kompleksów […] to wierzę w Natalię. Od czasów Ireny Szewińskiej nie mieliśmy tak znakomicie przygotowanej mistrzyni na czterysta metrów – przyznał komentator TVP.

Kiedy na MŚ w Budapeszcie startuje Natalia Kaczmarek?

Pierwsza okazja do zobaczenia naszej sprinterki w akcji już w niedzielne przedpołudnie. Kaczmarek pobiegnie w kwalifikacjach na 400 m, w sesji porannej 20 sierpnia. Dzień później, w poniedziałek 21.08 odbędą się półfinały – to już w sesji wieczornej.

Kiedy walka o medale w finale? Środa, 23 sierpnia i sesja wieczorna. Początek około godziny 21:35. Zachęcamy do zajrzenia do pełnej rozpiski startów naszych reprezentantek i reprezentantów, którą przygotowaliśmy specjalnie na MŚ.

