Znamy wynik polskiej sztafety mieszanej w finale mistrzostw świata w Budapeszcie! To był znakomity wyścig

Sobota, 19 sierpnia to naprawdę zakręcony dzień dla polskich biegów mieszanych. Jeszcze w eliminacjach doszło do nieoczekiwanej sytuacji, w której reprezentant Niemiec runął na ziemię, przez co Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka straciła tempo podczas pierwszych metrów. Ostatecznie Polacy zajęli miejsce, które nie dało im kwalifikacji do finału. Jednak po odwołaniu i złożonym proteście zostali dopuszczeni do ostatecznej rywalizacji. Mimo słabej lokaty Biało-Czerwoni pokazali, że mają potencjał.

Wyniki finałów sztafety 4x400 mistrzostw świata w Budapeszcie

Przebieg tego wyścigu przejdzie do historii. Przez większość czasu prowadzili Holendrzy, jednak tuż przed metą Femke Bol potknęła się, po czym wstała i przekroczyła metę bez pałeczki, co oznaczało dyskwalifikację. Tym samym mistrzami zostali Amerykanie, którzy wystartowali w składzie: Justin Robinson, Rosey Effiong, Matthew Boling i Alexis Holmes, którzy pobili rekord świata. Na drugim miejscu uplasowali się Brytyjczycy: Lewis Davey, Laviai Nielsen, Rio Mitcham, Yemi Mary John. Oni z kolei pobili rekord Wielkiej Brytanii, mijając metę w czasie 3:11,06.

Zdobywcy brązowego medalu, Czesi w składzie: Matej Krsek, Tereza Petrzilkova, Patrik Sorm i Lada Vondrova pobili rekord Czech z wynikiem 3:11,98. Polacy do ostatniej chwili walczyli z Irlandczykami i Niemcami o ósmą lokatę, jednak z czasem 3:15,49 zajęli dziewiąte miejsce.

twitter

Gdzie oglądać lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Budapeszcie?

Wszystkie zawody w lekkiej atletyce w Budapeszcie można oglądać na kanałach Telewizji Polskiej. Rywalizacja w stolicy Węgier potrwa do niedzieli 27 sierpnia i już jutro (20.08) Polacy będą mieli okazję na zdobycie sukcesów. Do walki o złoto staną m.in. Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek w rzucie młotem.

Czytaj też:

Kolejny dzień lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie. Kiedy w niedzielę startują Polacy?Czytaj też:

Sofia Ennaoui przeżyła trudne chwile. To dlatego zawiodła w Budapeszcie