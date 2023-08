Program mistrzostw świata w lekkoatletyce na środę 23 sierpnia. Polskie gwiazdy ruszą do boju

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce trwają w najlepsze. W kolejnym dniu do rywalizacji przystąpi wiele gwiazd reprezentacji Polski, a kibice będą mogli oglądać ich w akcji w dwóch sesjach – porannej (od godziny 10 do 13) oraz wieczornej (od 19 do 22). Przed nami występy takich sportowców jak Piotr Lisek, Anita Włodarczyk, Kryscina Cimanouska, czy Natalia Kaczmarek. 23 sierpnia w Budapeszcie nudy nie będzie.

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce – program startów Polaków na 23 sierpnia

Sesja poranna:

10:05 – bieg na 80 metrów kobiet, kwalifikacje (Margarita Koczanowa, Angelika Sarna, Anna Wielgosz)

10:15 – skok o tyczce mężczyzn, kwalifikacje (Piotr Lisek, Robert Sobera, Paweł Wojciechowski)

10:20 – rzut oszczepem kobiet, kwalifikacje grupy A

11:10 – bieg na 5000 metrów kobiet, kwalifikacje

11:15 – skok w dal mężczyzn, kwalifikacje

11:55 – rzut oszczepem kobiet, kwalifikacje grupy B

12:05 – bieg na 200 metrów kobiet, kwalifikacje (Kryscina Cimanouska, Malwina Kotwiła)

12:50 – bieg na 200 metrów mężczyzn, kwalifikacje (Albert Komański)

Sesja wieczorna:

19:00 – rzut młotem kobiet, kwalifikacje grupy A (Malwina Kopron, Aleksandra Śmiech, Anita Włodarczyk)

19:10 – trójskok kobiet, kwalifikacje (Adrianna Laskowska)

19:30 – skok o tyczce kobiet, finał

19:45 – bieg na 3000 metrów z przeszkodami kobiet, kwalifikacje (Alicja Konieczek, Aneta Konieczek)

20:35 – rzut młotem kobiet, kwalifikacje grupy B (Malwina Kopron, Aleksandra Śmiech, Anita Włodarczyk)

20:40 – bieg na 110 metrów przez płotki kobiet, półfinały (ew. Klaudia Siciarz, Pia Skrzyszowska)

21:15 – bieg na 1500 metrów mężczyzn, finał

21:35 – bieg na 400 metrów kobiet, finał (Natalia Kaczmarek)

21:50 – bieg na 400 metrów przez płotki mężczyzn, finał

Transmisję z zawodów można oglądać w TVP Sport (we fragmentach). Całość jest dostępna w formie online w serwisie sport.tvp.pl.

