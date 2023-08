Program mistrzostw świata w lekkoatletyce na czwartek 24 sierpnia. Kolejna szansa na polski medal

Tegoroczne mistrzostwa świata w lekkoatletyce rozkręciły się na dobre. W czwartek 24 sierpnia znów do boju ruszą Biało-Czerwoni, a kto wie, może niektórzy nawet powalczą o medale? Będzie to jednak dość specyficzny dzień rywalizacji. Choć podzielono go na dwie sesje, w porannej obejrzymy zaledwie dwie konkurencje w ramach jednej dyscypliny sportu.

Którzy Polacy wystąpią w mistrzostwach świata w lekkoatletyce 24 sierpnia?

Oczy wielu kibiców będą wówczas zwrócone na naszych medalistów olimpijskich. W chodzie na 35 kilometrów wystartuje bowiem Katarzyna Zdziebło, która niedawno została zdjęta z toru, gdy rywalizowała na krótszym dystansie. Duże zamieszanie wywołało także jej niedawne rozstanie z trenerem Robertem Korzeniowskim. Równolegle na 35 kilometrów będzie szedł również Dawid Tomala.

W sesji wieczornej natomiast obejrzymy przede wszystkim nasze biegaczki i biegaczy. Na torach staną między innymi Kryscina Cimanouska, Mateusz Borkowski i Filip Ostrowski. Niestety w kwalifikacjach mocno zawiodła polska nadzieja na trzeci medal, a mianowicie Anita Włodarczyk. W zaplanowanym na czwartek finale jej nie zobaczymy, ponieważ nie wywalczyła awansu. Wystąpi za to Malwina Kopron.

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce – program startów Polaków na czwartek 24 sierpnia

Sesja poranna:

7:00 – Chód mężczyzn na 35 kilometrów (Artur Brzozowski, Jakub Jelonek, Dawid Tomala)

7:00 – Chód kobiet na 35 kilometrów (Katarzyna Zdziebło, Olga Chojecka, Agnieszka Ellward)

Sesja wieczorna:

19:00 – bieg na 5000 metrów mężczyzn, kwalifikacje

19:30 – skok w dal mężczyzn, finał

19:45 – bieg na 200 metrów kobiet, półfinały (Kryscina Cimanouska)

20:15 – rzut młotem kobiet (Malwina Kopron)

20:20 – bieg na 200 metrów mężczyzn, półfinały

20:50 – bieg na 800 metrów mężczyzn, półfinały (Mateusz Borkowski, Filip Ostrowski)

21:25 – bieg na 100 metrów przez płotki kobiet, finał

21:35 – bieg na 400 metrów mężczyzn, finał

21:50 – bieg na 400 metrów przez płotki kobiet, finał

