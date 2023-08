Anita Włodarczyk przemówiła po porażce na MŚ. To wydarzyło się po raz pierwszy

Kontuzja. To czynnik, który z pewnością miał znaczenie przy występie Anity Włodarczyk na MŚ 2023. Polka w optymalnej dyspozycji z pewnością nie miałaby problemów z wejście do finału rzutu młotem, a co więcej, zapewne walczyłaby o najcenniejszy laur. Niestety, w ostatnim roku częściej Włodarczyk nie było niż była, czego wynikiem była porażka podczas startu na imprezie w Budapeszcie.

Sensacja w eliminacjach rzutu młotem na MŚ 2023

Włodarczyk środowe eliminacje rozpoczęła od rzutu na odległość 70,36 m. Młot lekko zahaczył przy tym siatkę. Druga próba? Było lepiej, bo 71,17 m. Niestety, trzecia wylądowała w siatce. Efekt? Trzynaste miejsce, a do czwartkowego finału kwalifikowało się… dwanaście zawodniczek. Włodarczyk po raz pierwszy w historii swoich startów na MŚ nie zdołała wejść do finałowej rywalizacji.

– Ja mam 13. miejsce i niech to będzie szczęśliwa trzynastka. Nie będę tego uznawała za pecha. Na pewno nie będę płakała […] Zabrakło trochę szczęścia, ale trudno. Przed trzecim rzutem mówiłam do trenera, że trzeba mnie zdenerwować, a nawet wku... Trener na mnie nakrzyczał, ale i tak nie pomogło. To nie był mój dzień – przyznała Włodarczyk.

Do czwartkowego finału awansowała Malwina Kopron. Brązowa medalistka z igrzysk olimpijskich w Tokio (2021) osiągnęła rezultat 72,35 m – czyli najlepszy swój wynik w tym sezonie. W eliminacjach odpadła ostatnia z Polek Aleksandra Śmiech. Debiutantka na MŚ najdalej w Budapeszcie rzucił na odległość 69,76 m.

Anita Włodarczyk, czyli czterokrotna mistrzyni świata

Warto przypomnieć, że pochodząca z Rawicza Włodarczyk to trzykrotna złota medalistka igrzysk olimpijskich. Młociarka jest zapisana na czele światowych list za rywalizację w Londynie (2012), Rio de Janeiro (2016) oraz Tokio (2021).

Dodatkowo Włodarczyk to także czterokrotna mistrzyni świata. Polka zaczęła wygrywać w 2009 roku w Berlinie, a kolejne trzy medale to odpowiednio: Moskwa (2013), Pekin (2015) i Londyn (2017). Do tego należy dopisać też cztery złota ME: Helsinki (2012), Zurych (2014), Amsterdam (2016), Berlin (2018).

