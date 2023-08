Dramatyczne obrazki po biegu Krysciny Cimanouskiej. Opuściła arenę na wózku inwalidzkim

Kryscina Cimanouska jest świeżo upieczoną reprezentantką Polski. Pochodząca z Białorusi sprinterka uciekła białoruskim opiekunom w trakcie igrzysk olimpijskich w Tokio i uzyskała polskie obywatelstwo. Sprinterka do końca nie wiedziała, czy wystąpi w mistrzostwach świata, a swoje przygotowania skupiała na krajowym turnieju. – Gdybym wiedziała, że wystartuję na mistrzostwach świata, to mogłabym coś zmienić w przygotowaniach. Może byłoby lepiej i mogłabym przygotować się także mentalnie – powiedziała przed kamerami TVP Sport.

Kryscina Cimanouska: Byłam zdziwiona, że awansowałam

Ostatecznie biegaczka została dopuszczona do startu w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Budapeszcie. Cimanouskiej udało się nawet przebrnąć eliminacje biegu na 200 metrów. Sprinterka finiszowała z czasem 22.88, co było bardzo dobrym wynikiem, jak na jej krótki okres przygotowań. Ten wynik na szczęście dał reprezentantce Polski awans do półfinału, gdzie kwalifikowały się trzy pierwsze zawodniczki ze wszystkich sześciu biegów i sześć z najlepszymi czasami.

– Byłam zdziwiona, że awansowałam do półfinału. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwa. Dałam z siebie wszystko. Może w drugim biegu będzie jeszcze lepiej – powiedziała w TVP Sport Cimanouska.

Dramatyczne obrazki po biegu Krysciny Cimanouskiej

Niestety tak nie było, bo sprinterka dobiegła do mety jako ostatnia z czasem 23,34 sekundy. Po tym biegu zaczęły pojawiać się w mediach niepokojące informacje nt. stanu zdrowia sprinterki. Kamery tego nie pokazały, ale wysłannik Sport.po Łukasz Jachimiak zauważył, że Cimanouska upadła niedaleko bieżni i nie mogła się podnieść.

„Chwilę później biegaczka opuściła arenę MŚ na wózku inwalidzkim” – zrelacjonował.

Lekarz reprezentacji Polski poinformował Sport.pl, że biegaczka zemdlała. – Kryscina wraca do sił – dodał. Być może to miało wpływ na wynik lekkoatletki. O tej porze w Budapeszcie jest słonecznie i bardzo gorąco, a wiatr w zasadzie jest nieodczuwalny.

