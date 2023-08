Polak powalczy z najlepszymi oszczepnikami. Udane kwalifikacje Dawida Wegnera

Polscy kibicie z wielkim wyczekiwaniem obserwują zmagania polskich lekkoatletów podczas mistrzostw świata w Budapeszcie. Po medalach Wojciecha Nowickiego w rzucie młotem oraz Natalii Kaczmarek w biegu na 400 metrów (oba srebrne), sympatycy „królowej sportu” liczą na więcej. Walkę w rzucie oszczepem rozpoczęli Dawid Wegner i Cyprian Mrzygłód. Tylko ten pierwszy mógł się czuć zadowolony po kwalifikacjach.

Dawid Wegner z kwalifikacją do konkursu głównego rzutu oszczepem

Kwalifikacje oszczepników podzielono na dwie grupy. Traf chciał, że w każdej z nich znajdował się Polak. Jako pierwszy rywalizację rozpoczął Dawid Wegner. W pierwszej próbie uzyskał wynik 76,5 metra, co nie dawało mu zbyt wielu szans. Znacznie lepszej poradził sobie w następnej. Oszczep po drugim rzucie wylądował na punkcie 81,25 m, co przesunęło urodzonego w 2000 roku zawodnika na znacznie wyższą pozycję i pozwoliło marzyć o kwalifikacji. Trzecie, ostatnie podejście było podobne do pierwszego (75,74 m). W związku z tym, że to automatycznego wejścia do finału potrzebne było uzyskanie 83 metrów (zrobił to tylko Neeraj Chopra) Wegner (czwarty w swojej grupie) mógł myśleć o awansie z grona 12 najlepszych oszczepników. Myśli stały się rzeczywiistośćią, bo Wegner po zakończeniu grupy B oficjalnie dostał się do konkursu finałowego.

Po kilkudziesięciu minutach przerwy zmagania rozpoczęła druga grupa z Cyprianem Mrzygłódem w składzie. Polak rozpoczął kwalifikacje od rzutu na odległość 78,28 m. W kolejnej próbie oszczep wylądował 21 centymetrów dalej. Jego rzut sprawił, że Polak balansował na granicy wejścia do kwalifikacji. W ostatniej serii rzucił jednak najkrócej (77,35 m) i mógł pożegnać się z marzeniami o udziale w konkursie głównym.

Kariera Cypriana Mrzygłoda i Dawida Wegnera

Cyprian Mrzygłód to wicemistrz tegorocznej Uniwersjady z Chengdu. Ponadto ma w dorobku udział w igrzyskach olimpijskich w Tokio (nie przeszedł eliminacji). Z kolei Wegner dopiero dobija się do światowej czołówki.

