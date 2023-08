Ksiądz obraził Ewę Swobodę i doczekał się odpowiedzi. Jednoznaczna riposta

To nie jest pierwszy raz, gdy widzimy tego typu historie, a mianowicie księdza obrażającego polskiego sportowca. Michał Woźnicki, duchowny słynący z kontrowersyjnych kazań na temat popularnych osób z naszego kraju, tym razem wziął na celownik Ewę Swobodę, ponieważ nie spodobały mu się jej tatuaże. Na ripostę biegaczki nie trzeba było długo czekać.

Ksiądz Michał Woźnicki skrytykował Ewę Swobodę

Przypomnijmy, że już wcześniej o tymże księdzu zrobiło się głośno, kiedy postanowił skomentować wygląd trenera reprezentacji Polski w skokach narciarskich, czyli Thomasa Thurnbichlera. Austriakowi oberwało się wówczas za tatuaże oraz kolczyki, bo tak rzekomo nie powinien wyglądać mężczyzna.

Teraz Woźnicki w podobny sposób postanowił obrazić Ewę Swobodę. – Wygląda obrzydliwie, bo jest abażurem. Co ona z siebie robi? Choinkę? Trudno mi to nawet nazwać. Ma jakieś głupie przeświadczenie, jak córka Leszka Millera, że w tym życiu może się tatuować, bo w kolejnym już nie będzie mogła. A tatuaż to nie zabawka, on wiąże duszę – stwierdził duchowny z ambony.

– Ewo Swobodo, nie da się na ciebie patrzeć. Wyglądasz jak potwór. I co z tego, że wygrywasz? Za 10 lat już nie będziesz. Stajesz w blokach i robisz znak krzyża, a tego i tatuaży nie da się pogodzić, dziewczynko. To jest obrzydlistwo – powiedział.

Ewa Swoboda odpowiedziała księdzu

Co ciekawe słowa byłego salezjanina – o którego przyszłości w kapłaństwie niebawem ma zadecydować Watykan – dotarły do samej zawodniczki, która właśnie reprezentuje Polskę na mistrzostwach świata w lekkoatletyce.

Przebywająca w Budapeszcie sprinterka w jednoznaczny sposób odniosła się do krytyki ze strony Woźnickiego. Jeden z internautów poprosił ją o to, by na Instagramie pokazała „ulubiony tatuaż dla księdza Woźnickiego”. Odpowiedź była jednoznaczna – w jej ramach Swoboda wstawiła fotografię swojej dłoni, wewnątrz której ma wytatuowaną czaszkę.

