Sofia Ennaoui tłumaczy głośny wpis. „Dlaczego jesteśmy coraz gorsi?”

Reprezentacja Polski lekkoatletów może pochwalić się dwoma medalami zdobytymi podczas mistrzostw świata w Budapeszcie. Najpierw Wojciech Nowicki wywalczył srebro w rywalizacji najlepszych młociarzy, a kilka dni później drugie miejsce w finale biegu na 400 metrów wywalczyła Natalia Kaczmarek. Choć Biało-Czerwoni mieli szanse na kolejne krążki, to na razie brakuje kolejnych podiów.

Sofia Ennaoui tłumaczy się z głośnego wpisu

Rozczarowujące i zaskakujące wyniki są częścią wielkich imprez. Nie każdemu udaje się zdobyć medal czy nawet wywalczyć kwalifikacji do konkursu głównego bądź finału. Po wielkiej krytyce, która spadła na Pawła Wojciechowskiego, w obronę wzięła go Adrianna Sułek-Schubert. Duży wpis na temat hejtu na sportowców opublikowała na Instagramie także Sofia Ennaoui. Biegaczka, której start na MŚ kompletnie nie wyszedł, zaapelowała o rozwagę i empatię do kibiców.

Po paru dniach polska lekkoatletka wypowiedziała się na temat motywacji, która stała za tym wpisem. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet Ennaoui stwierdziła, że czytała komentarze o sobie, w których pisano, że „przyjechała do Budapesztu na wycieczkę”. Dodała, że swoją postawą chciałaby zaapelować o rozwagę przy krytyce. Liczy na to, że jej kariera będzie miała też swoje przesłanie.

- Mam 28 lat i trochę mądrości w sobie. Chciałabym żyć w świecie, w którym wychowałam się jako dziecko. Nie pamiętam, żeby wówczas działy się takie rzeczy, żeby ten hejt miał taką skalę. Mam wrażenie, że dzieciaki są ogłupione tym, co dzieje się w internecie – powiedziała Ennaoui. – Mamy moc sprawczą, żeby małymi łyżeczkami dokładać do tego, aby społeczeństwo nie było deprawowane i agresywne. To nie są czasy średniowiecza – z całym szacunkiem dla średniowiecza, bo pewnie nie było wówczas tylu rzeczy, które mogłoby tak manipulować ludźmi. Mamy dostęp do wszelkiej wiedzy, niczego nam nie brakuje, Dlaczego więc jesteśmy coraz gorsi? Może jeśli zaczniemy sobie zadawać to pytanie, będzie coraz lepiej – dodała 27-latka.

Kariera Sofii Ennaoui

Sofia Ennaoui do wicemistrzyni Europy z Berlina w biegu na 1500 metrów. Ponadto może się pochwalić medalami halowych mistrzostw Starego Kontynentu. W Budapeszcie nie udało jej się awansować do półfinału biegu na koronnym dystansie.

