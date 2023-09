Padł nieprawdopodobny rekord świata w maratonie. Kosmiczny czas Etiopki

Takie chwile przechodzą do historii nie tylko konkretnej dyscypliny, ale całego sportu. Pochodząca z Addis Abeby sportsmenka Tigst Assefa podchodziła do ukończonego wyścigu, jak do wszystkich poprzednich, jednak nie spodziewała się, że dokona tak wyjątkowego czynu. Jej celem było zwycięstwo, jak każdej startującej zawodniczki, aczkolwiek słowa, jakimi posłużyła się po zakończonym maratonie, mówią same za siebie.

Tigst Assefa zachwyciła świat. Ustanowiła kosmiczny rekord w maratonie

Osiągnięcie Etiopki błyskawicznie stało się sensacją na skalę światową. Sportsmenka pobiła poprzedni rekordowy rezultat, który należał do Kenijki Brigid Kosgei, ustanowiony w 2019 roku w Chicago. Pokonała ona wówczas trasę maratonu w czasie 2:19.04, zatem nowy ustanowiony rekord przez Tigst Assefę jest lepszy o ponad dwie minuty. Przebieg wyścigu od początku układał się po jej myśli. Bardzo szybko wypracowała sobie niespełna sześciominutową przewagę nad Kenijką Sheilą Chepkirui i bez problemu zwyciężyła wyścig.

Berlin to jedno z jej ulubionych miast, gdyż w 2022 roku również była tam najszybsza. Dobiegła do mety w czasie 2:15.37, co było wówczas rekordem trasy. Nowy rekord świata robi tym większe wrażenie, jeśli dodamy do tego, że to był trzeci królewski dystans w karierze. W debiucie uzyskała czas 2:34.01. – To, że pobiłam rekord z takim czasem, nie było przeze mnie oczekiwane. Natomiast nie ukrywam, że chciałam poprawić rekord – powiedziała po przekroczeniu mety Tigst Assefa.

Z kolei w wyścigu mężczyzn udział wziął najlepszy biegacz w historii berlińskiego maratonu. Mowa o Kenijczyku Eliudzie Kipchoge, który mimo zaawansowanego jak na sportowca wieku, 38 lat zwyciężył go po raz piąty, dobiegając do mety w czasie 2:02.42.

