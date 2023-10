Nowe dyscypliny zadebiutują na igrzyskach olimpijskich. MKOI potwierdza

Niemal za każdym razem program olimpijski ulega zmianom. Często dotyczy sportów, w których rozgrywana jest walka o medale. W XXI wieku zadebiutowały takie dyscypliny, jak m.in. break dance czy BMX. W 2028 roku letnie igrzyska olimpijskie odbędą się w Los Angeles, gdzie wiele dziedzin sportowych znacznie różni się od tych, które największą popularnością cieszą się w Europie. Właśnie dlatego Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął stanowcze kroki ku wprowadzeniu zmian.

MKOI potwierdził debiut pięciu nowych dyscyplin olimpijskich

W Stanach Zjednoczonych największą popularnością cieszą się takie sporty, jak m.in. rugby, golf czy baseball. Właśnie ostatni z wymienionych został przyjęty jako nowa dyscyplina olimpijska przez MKOI, jednak na tym nie koniec. Na liście miejscowego komitetu organizacyjnego znalazły się również: krykiet, lacrosse, squash oraz futbol flagowy i one także zostały zatwierdzone. Pewne jest zatem, że letnie igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku będą znacznie różniły się od wszystkich poprzednich.

– Wybór tych pięciu nowych dyscyplin sportowych jest zgodny z amerykańską kulturą sportu. Świat pozna kultowe amerykańskie sporty, podczas których jednocześnie Stanom Zjednoczonym zostaną przybliżone tradycyjne sporty międzynarodowe – powiedział prezes Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach.

Jednak warto pamiętać, że dodanie nowych dyscyplin zawsze wiąże się z usunięciem innych. Pewne jest, że jedną z tych, których nie ujrzymy w Los Angeles, będzie karate oraz wcześniej wspomniany break dance. Działacze pragnęli, by limit uczestników nie przekroczył 10 500 miejsc, ale wiele wskazuje na to, że nie będzie to możliwe. Niepewny jest także udział bokserów, a pięciobój nowoczesny zostanie zastąpiony jeździectwem.

Czytaj też:

Enigmatyczna deklaracja MKOI o Rosji i Białorusi. Chodzi o igrzyska w ParyżuCzytaj też:

Rosjanie dopuszczeni do występu w igrzyskach. Podjęto ostateczną decyzję