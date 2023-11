Igrzyska olimpijskie w Paryżu 2024. Tak prezentują się prognozy medalowe

Strona Gracenote Olympic, czyli statystyki, fakty i liczby dotyczące sportów olimpijskich, spostrzeżenia i prognozy opublikowały na platformie X (wcześniej Twitter) wirtualną tabelę z przewidywaniami, jak poszczególne reprezentacje poradzą sobie na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Wirtualna tabela klasyfikacji medalowej jest modelem statystycznym opartym na wynikach indywidualnych i drużynowych z poprzednich igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i pucharów świata. Na tej podstawie powstała prognoza najbardziej prawdopodobnych zdobywców złotych, srebrnych i brązowych medali w poszczególnych krajach.

Igrzyska olimpijskie Paryż 2024: Prognozy medalowe

„Nasza wirtualna tabela medali dla igrzysk olimpijskich została zaktualizowana. Od Stanów Zjednoczonych oczekuje się, że zdobędą najwięcej medali. Wielka Brytania ponownie zdobędzie ponad 60 medali” – czytamy.

Według prognoz Amerykanie wywalczą 127 medali w Paryżu – 38 złotych, 44 srebrnych i 45 brązowych. Przypomnijmy, na poprzednich igrzyskach olimpijskich USA zdobyły 113 krążków. Na drugim miejscu uplasują się Chińczycy z 75 medalami, czyli 14 mniej niż w Tokio. Wirtualna tabela medali Gracenote prognozuje, że Wielka Brytania zdobędzie jeden medal więcej niż na poprzednich IO – 65, z czego 17 złotych, 22 srebrne i 26 brązowych.

Kiepskie przewidywania dotyczące polskich sportowców

Według serwisu nielsen.com Polska uplasuje się na 20. miejscu w tabeli, za Uzbekistanem, Kenią, czy Węgrami. Zgodnie z prognozami Biało-Czerwoni wrócą z Paryża z 11 krążkami. Wirtualna tabela medali Gracenote podaje, że nasi sportowcy sięgną po pięć złotych medali, cztery srebrne i dwa brązowe medale.

W porównaniu z igrzyskami olimpijskimi w Tokio będzie to słabszy wynik, bo w Japonii wywalczyliśmy a 14 medali. Jedyny pozytyw, jaki można zauważyć to, że zdobędziemy o jeden złoty krążek więcej – w Japonii sięgnęliśmy po cztery medale tego kruszcu. W 2020 roku Biało-Czerwoni zdobyli również pięć srebrnych (według prognozy we Francji zdobędziemy jeden mniej) i pięć brązowych (sięgniemy po aż trzy mniej).

