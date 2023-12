Kontrowersyjny lekkoatleta może wrócić do sportu. Przełomowy wyrok

Jakub Krzewina należy do jednych z kontrowersyjnych lekkoatletów. To także halowy mistrz świata sprzed pięciu lat. Choć sprinter myślał już o zakończeniu kariery, to wyrok POLADA być może zmieni jego plany.

Jakub Krzewina w ostatnich kilkunastu miesiącach borykał się ze sporymi problemami. Został zawieszony za niewstawienie się na kontrolę dopingową, a do tego był zamieszany w sprawę pobicia Sebastiana Urbaniaka. Teraz być może w jego życiu sportowym wreszcie pojawiła się pozytywna wiadomość. Polski lekkoatleta może wrócić do startów Do początkowego wyroku piętnastu miesięcy zawieszenia Krzewina dostał kolejne piętnaście za to, że w okresie zawieszania pracował jako trener sekcji lekkoatletycznej klubu KKS Wiara Lecha Poznań. Przepisy antydopingowe zabraniają pełnienia jakiejkolwiek funkcji w sporcie w trakcie odbywania kary. Krzewina nic o drugiej karze nie wiedział. Usłyszał o niej z mediów. Sprawą zajęli się wynajęci przez niego pracownicy, którzy podnieśli zarzuty, iż Polska Agencja Antydopingowa wysłała korespondencję dotyczącą zarzutów i postanowienia na zły adres. Wyrok II instancji okazał się korzystny dla sportowca. Panel Dyscyplinarny II instancji przy POLADA po rozpoznaniu sprawy uznał zarzuty za uzasadnione i w dniu 20.12.2023 r. uchylił postanowienie i umorzył postępowanie. Oznacza to, że nasz Klient nie pozostaje obecnie zawieszony (pierwotna kara nałożona na niego na podstawie orzeczenia CAS została już w pełni odbyta) i może kontynuować swoją karierę sportową” – można przeczytać na stronie kancelarii KKiW Klepuszewski Klimczyk i Wspólnicy na Facebooku. „Zastrzegamy przy tym, że organ odwoławczy rozpoznał wyłącznie zarzuty formalne i nie analizował kwestii merytorycznej (tj. czy doszło do naruszenia zasad odbywania kary – w tym zakresie również przedstawiliśmy szereg twierdzeń i dowodów wykazujących brak naruszenia po stronie naszego Klienta)” – dodano w oświadczeniu. facebook Kariera Jakuba Krzewiny Krzewina wcześniej zapowiadał, że dłuższy wyrok oznaczałby dla niego koniec kariery. Urodzony w Kruszwicy lekkoatleta oprócz halowego mistrzostwa świata może się także pochwalić dwoma medalami mistrzostw Europy. Czytaj też:

Dwukrotna medalistka olimpijska szczerze o macierzyństwie. Tego ją nauczyłoCzytaj też:

Nadzieja czeskiego sportu ofiarą strzelaniny w Pradze. Świat sportu w żałobie