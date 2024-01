Polska biegaczka pobiła 49-letni rekord. Imponujący wyczyn

Natalia Kaczmarek i wielu innych sportowców przygotowuje się już do nadchodzących igrzysk olimpijskich. Jedna z najszybszych polskich biegaczek postanowiła wyjechać w okresie zimowym na drugą półkulę naszej planety, by tam w znacznie lepszych warunkach pogodowych szlifować formę przed paryską imprezą. Z RPA, bo właśnie tam przebywa, dobiegły nas właśnie znakomite wieści – 26-latka pobiła rekord Ireny Szewińskiej.

Imponujące osiągnięcie Natalii Kaczmarek

Miało to miejsce w trakcie kontrolnych zawodów zorganizowanych w Republice Południowej Afryki. Biało-czerwona wzięła tam udział w rywalizacji kobiet na dystansie 300 metrów i wbiegła na metę z czasem 35,52 sekundy. Tym samym pobiła nieoficjalny rekord naszego kraju, który 49 lat temu ustanowiła Irena Szewińska, jedna z najwybitniejszych lekkoatletek w historii Polski.

Dodatkowo był to „najlepszy w tym roku wynik na świecie i 8. lokata w światowych tabelach historycznych tego dystansu” – czego dowiedzieliśmy się z profilu „Athletic News” z serwisu X. Do rekordu świata na tej odległości Natalii Kaczmarek jednak jeszcze trochę brakuje. Wynosi on bowiem 34,14 sekundy i został ustanowiony przez Maritę Koch z Niemiec.

W przyszłości natomiast Kaczmarek chciałaby poprawić inny rekord Szewińskiej, a mianowicie ten w biegu na 400 metrów. Aktualnie wynosi on 49,28 sekundy i został ustanowiony przez nią w 1976 roku. – Fajnie byłoby go poprawić w tym roku, najlepiej na igrzyskach olimpijskich – stwierdziła lekkoatletka w rozmowie z „Wprost”.

Niemniej wszystko wskazuje na to, że 26-latka podjęła dobrą decyzję, rezygnując ze startów w sezonie halowym. Mimo iż ominie między innymi Halowe Mistrzostwa Polski, kibice z naszego kraju mogą cieszyć się z jej dobrej formy. Wcześniej wspomniany rekord nie jest bowiem pierwszym, jaki biegaczka ustanowiła w ostatnich dniach. Warto bowiem wspomnieć, że 28 stycznia pobiła swoją „życiówkę” na dystansie 100 metrów, które przebyła w czasie 11,54 sekundy. Miało to miejsce w trakcie mityngu w Pretorii.

