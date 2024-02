Wielki pech polskiego biegacza. Przykry start Copernicus Cup

6 lutego odbyła się kolejna edycja lekkoatletycznych zawodów Copernicus Cup. Mityng w Toruniu otworzyły biegi na 60 metrów mężczyzn, a konkretnie eliminacje. Niestety już na samym starcie obejrzeliśmy dość przykry obrazek, a mianowicie kontuzję Dominika Kopcia. W tej chwili nie wiadomo, czy będzie w stanie kontynuować rywalizację w finale na tym samym dystansie.

Kontuzja Dominika Kopcia w Copernicus Cup

Sytuacja z biegaczem w roli głównej nie wyglądała jednak dobrze. Co prawda dobiegł on na metę jako drugi z czasem 6,66 sekundy (pierwszy był Akihito Higashida z wynikiem 6,62 sekundy), ale już przed finiszem dało się dostrzec, że coś jest nie tak ze zdrowiem reprezentanta Polski. Zdołał on ukończyć bieg, aczkolwiek pod koniec sprintu ewidentnie zaczął kuleć i trzymać się za nogę. Wyglądało to tak, jakby ucierpiał jakiś jego mięsień lub doznał skurczu.

Następnie Kopeć położył się tuż obok materaca, na którym zatrzymują się zawodnicy i przez chwilę się nie podnosił. Momentalnie pojawili się przy nim medycy i zaczęli sprawdzać, co się stało. Niestety po chwili zobaczyliśmy kolejny niekorzystny obrazek. Biegacz trafił bowiem na nosze i przez cały czas starał się nie poruszać kontuzjowaną kończyną. Niedługo potem został on zniesiony przez lekarzy z areny. Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie dolega 28-latkowi.

Wkrótce więcej informacji