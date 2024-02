Adrianna Sułek urodziła! Tak ma na imię jej pierwsze dziecko

Od dłuższego czasu było wiadomo, że Adrianna Sułek-Schubert jest w ciąży. Mimo to pełną parą przygotowywała się do nadchodzących igrzysk olimpijskich w Paryżu. Lekkoatletka już jedną ważną imprezę ominęła z tego powodu, mowa o mistrzostwach świata w Budapeszcie, ale z IO już nie chciała rezygnować.

Adrianna Sułek urodziła syna

W środę 7 lutego najlepsza polska siedmioboistka poinformowała, że zostały ostatnie godziny, kiedy są razem z mężem „tylko we dwoje”. „Już niedługo to komuś innemu będę skradała całusa za całusem, tak często jak się tylko da, zanim usłyszę »mamo, nie całuj, koledzy patrzą«” – czytamy.

Adrianna Sułek-Schubert urodziła syna. Tą informacją podzieliła się na swoim Instastories, na którym widać jej męża – Kacpra Schuberta i jej syna – Leona.

Adrianna Sułek i hejt z powodu treningów w ciąży

W związku z tym, że Adrianna Sułek-Schubert zdecydowała się trenować w czasie ciąży, spadło na nią sporo hejtu. Jednak – jak sama wspominała – nie podejmowała tych decyzji sama, bo konsultowała się z trenerem i fizjoterapeutką. W wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego” lekkoatletka postanowiła zabrać głos nt. niepochlebnych komentarzy w internecie.

– Jeśli chodzi o speców z internetu, to nie będę słuchała kogoś, kto w ogóle nie wie, z czym mam do czynienia. Zdarzają się osoby wścibskie i zazdrosne, które lubią wtykać nos w nie swoje sprawy. Tylko że ja nie zmienię przygotowań do igrzysk w Paryżu po wpisie jakiegoś Janusza, który mówi, że to, co robię, jest nienormalne i szkodzi dziecku – oświadczyła.

– A wracając do krytyki, to i tak jest bezskuteczna, bo o moich treningach decyduje sztab i żadna osoba z zewnątrz. Choćby i taka osoba miała złote intencje, to nie zamierzam wchodzić z nikim w rozmowę, bo ludzie z mojego otoczenia mają największe doświadczenie oraz chęci, by ciągle rozwijać swą wiedzę. Ze względu na parę nieprzychylnych i anonimowych komentarzy nie zmienię całego kierunku przygotowań do Paryża! – mówiła.

